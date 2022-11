"Nos escandaliza" y da "mucha bronca": qué dijeron Carrera y Bergara sobre las fichas pedidas a Astesiano

Este miércoles se conoció que la empresa con sede en Miami, Vertical Skies, solicitó y pagó al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que realizara dos fichas con información personal sobre los senadores frentistas Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que ambos presentaran una denuncia penal tras el acuerdo para extender la concesión en el puerto a la empresa belga Katoen Natie.

"Son muchos los sentimientos que se cruzan", manifestó este martes Bergara en conferencia de prensa. "Nos escandaliza que esto pase. Esta es una práctica que erosiona la calidad democrática", afirmó el expresidente del Banco Central. "Esto nos angustia como sector político y en lo personal. Nos retrotrae a otros períodos en la historia de Uruguay a los cuales no queremos volver", sostuvo el legislador.

Bergara expresó que el caso le generó "angustia" por no poder dar "las mínimas garantías" a los "compañeros y compañeras" con los que trabajan. "Somos víctimas de este proceso, pero no solo Charles y yo, es víctima el Frente Amplio, el sistema político y la democracia uruguaya si no se dan las señales claras y se castiga a todo aquel que estuvo involucrado", concluyó.

Carrera también habló sobre el episodio: "Lo tomamos con mucha bronca, pero con mucha serenidad", dijo y agradeció "el respaldo" de su fuerza política. "Esto no es una práctica política, es una práctica mafiosa", sostuvo el senador del MPP. "No tenemos temor: a las mafias hay que enfrentarlas. Ese es nuestro compromiso político", cerró.