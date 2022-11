Empresa con sede en Miami le pidió a Astesiano armar "dos fichas" de senadores del FA

El gerente de una empresa de seguridad e investigaciones con sede de Miami denominada Vertical Skies le encomendó al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, realizar dos fichas de los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Katoen Natie, según informó La Diaria y confirmó El Observador.

"A ver, la info que necesito de ellos es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, dice uno de los chats entre el gerente general y Astesiano divulgados por La Diaria. Tras hacer el pedido, el individuo vuelve a insistir días más tarde: "buen día, Ale, tenés mi pedido, ficha de los 2 individuos".

A ese mensaje, Astesiano responde: "Buen día, a las 15 estoy en la zona lo otro hablé todo" y el siguiente mensaje del gerente dice: "Ok me arrimo entonces a la torre?". Luego intercambian mensajes de audio y el tema recién vuelve a aparecer en abril. "Buen día Ale, tenés ficha sobre estos dos hombres?". La respuesta es nuevamente por audio y luego vuelven a contactarse para coordinar un encuentro en Torre Ejecutiva. Luego, el tema no vuelve a aparecer.

En esas conversaciones, desde la empresa también le pidieron a Astesiano información sobre varios asuntos vinculados al gobierno, como la licitación de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional -un negocio millonario en el que tenía interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries-, la compra de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance, un sitio muy popular de compraventa de criptomonedas.

Tanto el fundador de la empresa como el gerente intercambiaban mensajes seguido con el excustodio. Esa información sobre la denuncia y las fichas fue en marzo. En agosto, en tanto, la jefa de finanzas de la empresa le escribe para solicitarle una serie de datos para realizarle una transferencia. "Le solicito que me pase su nombre completo para poder efectuar la transferencia de la comisión acordada por la vía de Western Union", dice el chat difundido.

Cuatro días más tarde, el gerente de la empresa asegura que Astesiano ya recibió el dinero. "Bueno, me dijo Andrés (nombre ficticio), que recibiste el dinero, tenemos alguna novedad?", escribió.

El último intercambio de mensajes es del 22 de setiembre, mientras el custodio acompañaba al presidente y sus hijos en las vacaciones en Costa Rica. Tres días después, Astesiano fue detenido en la residencia de Suárez y Reyes, en el marco de la causa que investiga la falsificación de partidas de nacimiento para darle pasaportes falsos a ciudadanos rusos. Luego, fue imputado por asociación para delinquir, entre otros delitos.

Respaldo

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse expresó este lunes su solidaridad con los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, sobre quienes se pidió un armado de fichas con información personal de los dos legisladores

"Estas prácticas vergonzantes le hacen un enorme daño a nuestro país y a nuestra democracia", señaló en su cuenta de Twitter.