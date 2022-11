Quiénes dirigen Vertical Skies, la empresa que le pidió a Astesiano fichas de Bergara y Carrera

Desde Vertical Skies, una empresa dedicada a brindar soluciones en seguridad y gestión de riesgo, le solicitaron al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, realizar dos fichas de los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Katoen Natie.

"A ver, la info que necesito de ellos es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, dice uno de los chats entre el un gerente y Astesiano divulgados por La Diaria. Tras hacer el pedido, el individuo vuelve a insistir días más tarde: "buen día, Ale, tenés mi pedido, ficha de los 2 individuos".

A ese mensaje, Astesiano responde: "Buen día, a las 15 estoy en la zona lo otro hablé todo" y el siguiente mensaje del gerente dice: "Ok me arrimo entonces a la torre?". Luego intercambian mensajes de audio y el tema recién vuelve a aparecer en abril. "Buen día Ale, tenés ficha sobre estos dos hombres?". La respuesta es nuevamente por audio y luego vuelven a contactarse para coordinar un encuentro en Torre Ejecutiva. El tema no vuelve a aparecer.

La empresa, que tiene sede en Miami, fue fundada por militares uruguayos con amplia trayectoria en el Ejército y un voluminoso currículum internacional, de acuerdo a la información publicada en la web. En la actualidad son cuatro los exmilitares uruguayos que tienen cargos de dirección ejecutiva en Vertical Skies.

El CEO y director de la empresa es Mario Panizza, un militar retirado con 27 años en el Ejército uruguayo. Tiene una amplia experiencia operativa y académica. Trabajó para las Naciones Unidas (integró las fuerzas de paz en Mozambique, Sierra Leona, Congo y Costa de Marfil) y fue contratado por la organización multilateral para liderar la reforma de la seguridad en Guinea Bissau y Congo. Panizza también es exdirector de Seguridad, Protección y Defensa de Microsoft con 30 años de experiencia en tecnologías de la información y negocios. Tiene reconocimientos de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil.

Claudio Domínguez es el director de operaciones de Vertical Skies con responsabilidad global sobre la estrategia y las operaciones de los negocios de consultoría, servicios y tecnología de la firma. Antes de cofundar la empresa, trabajó para el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Uruguay como oficial al mando, apoyando operaciones de inteligencia humana, seguridad y militares y de mantenimiento de la paz. Es un militar retirado con 20 años de servicio.

El director de Gestión de Riesgos y gerente de país es Marcelo Acuña, otro exoficial del Ejército con más de 20 años de experiencia especializado en las áreas de gestión de riesgos, seguridad y protección. Durante s carrera se desplegó en lugares como Colombia, África, Paraguay y México. Acuña es quien mantuvo el diálogo con Astesiano, aunque en más de una ocasión hace referencia a "Mario" (Panizza).

Gabriel Márquez es el director del Departamento de Seguridad Física y Personal de Vertical Skies Risk y lidera todos los programas de seguridad física y personal de la empresa. Antes de unirse a la compañía sirvió en el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Uruguay como comandante.

Walter Pérez es el director del Departamento de Salud Ocupacional y Prevención de Incendios de Vertical Skies. Es técnico preventivo y exoficial superior de Bomberos.

Entre sus "clientes prestigiosos" la empresa nombra en su página web a la Unión Europea, las Naciones Unidas, el ejército estadounidense, la Organización de Estados Americanos y Microsoft.

Patrullas oceánicas y pagos

Los directores de la empresa también le pidieron a Astesiano información sobre varios asuntos vinculados al gobierno, como la licitación de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional -un negocio millonario en el que tenía interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries-, la compra de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance, un sitio muy popular de compraventa de criptomonedas.

En agosto, en tanto, la jefa de finanzas de la empresa le escribe para solicitarle una serie de datos para realizarle una transferencia. "Le solicito que me pase su nombre completo para poder efectuar la transferencia de la comisión acordada por la vía de Western Union", dice el chat difundido.

Cuatro días más tarde, el gerente de la empresa asegura que Astesiano ya recibió el dinero. "Bueno, me dijo Mario, que recibiste el dinero, tenemos alguna novedad?", escribió.

El último intercambio de mensajes es del 22 de setiembre, mientras el custodio acompañaba al presidente y sus hijos en las vacaciones en Costa Rica. Tres días después, Astesiano fue detenido en la residencia de Suárez y Reyes, en el marco de la causa que investiga la falsificación de partidas de nacimiento para darle pasaportes falsos a ciudadanos rusos. Luego, fue imputado por asociación para delinquir, entre otros delitos.