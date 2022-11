Astesiano negó acusaciones en su contra: "Decía cualquier cosa para que no me jodieran más"

Alejandro Astesiano, el exjefe de custodios del presidente Luis Lacalle Pou, negó todo tipo de vinculación con la banda que falsificaba documentos para que rusos y ucranianos accedieran a pasaportes uruguayos.

"Están diciendo muchas cosas que no son reales, están vendiendo mucho humo", aseguró desde la cárcel de Punta de Rieles, donde está recluido luego de ser imputado a pedido de la fiscal Gabriela Fossati por suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir a finales de setiembre.

Entre otras cosas, el exjefe de la custodia presidencial dijo no tener las contraseñas para acceder al sistema de escuchas telefónicas El Guardián, que su oficina en el piso 4 de la Torre Ejecutiva no era una "cueva de ladrones" y que "nunca" hizo ningún trámite para el escribano Álvaro Fernández o el ruso Alexey Slivaev, otros de los imputados por esta causa.

"Pude haber dicho 'dejame ver, dejame hablar'. Maldita la hora que di mi teléfono a él (por Fernández). Con Alexey yo no tenía trato. El que me llamaba era el escribano", declaró en una entrevista con el diario El País.

Consultado sobre la imputación por tráfico de influencias, Astesiano responde: "Soy empleado privado. No soy funcionario público. Nunca dije nada a los jefes policiales. Son señores jefes de Policía. Me saco el sombrero por ellos. Nunca mandé a hablar al escribano ni a Alexey con alguno de ellos o con una autoridad de la Jefatura de Montevideo o del Ministerio del Interior".

El excustodio asegura estar siendo sometido al "escarnio público" y afirma que perderá, desde su detención el pasado 25 de setiembre, al menos US$ 115 mil en "sueldos".

"No trabajaba ocho horas como empleado de una fábrica. Estaba tomando mate en una plaza, me llamaban, levantaba la sillita y salía volando. Ser jefe de la custodia presidencial es complicado. Pasaba mucha cosa por mí. Y claro que tenía contactos con jefes de la Policía. Era el jefe de la custodia del presidente. Pero no andaba en delitos ni nada parecido", señaló.

A mediados de noviembre se conoció que Astesiano ofrecía a distintas personas, entre ellas un empresario argentino, el uso de El Guardián para asuntos particulares. Respecto a este punto, el exjefe de custodios respondió: "No tengo contraseñas. Decía cualquier cosa para que no me jodieran más. Eso es humo".

Y sobre el uso que daba a su oficina en la Torre Ejecutiva, Astesiano defendió que no era una "cueva de ladrones". Sobre las reuniones que mantuvo en la sede del gobierno con el escribano Fernández y el ruso Slivaev, el exjefe de custodios afirmó que llegaron a la Plaza Independencia con un hombre que "quería traer ómnibus eléctricos" al país. "Después hubo otro encuentro con un empresario y ellos, que quería importar petroleros al país", agregó.

Vínculo con Lacalle

Carlos Pazos

Alejandro Astesiano acompañó al presidente Luis Lacalle Pou en la recorrida por su asunción el 1° de marzo de 2020

"Confiar tiene estas cosas (...) Soy una persona que confía en la gente", declaró el presidente Luis Lacalle Pou cuando se desató el escándalo por el caso Astesiano y se conoció la detención del entonces jefe de custodios, que fue apresado minutos después de aterrizar en Uruguay tras regresar de un viaje con el mandatario y sus hijos a Costa Rica en las vacaciones de setiembre.

Consultado sobre este tema, Astesiano se defendió y dijo que no traicionó la confianza del presidente. "Ahora no me conocen, cuando he trabajado con ellos en elección. Gente que dice que le mordí la mano al presidente... Yo no le mordí la mano. Creo que muchas personas hablaron antes de esperar el fin de la investigación fiscal".

"Como dijo el presidente de la República: total independencia de la Justicia y de la Policía", agregó sobre la acusaciones en su contra y la investigación que lleva adelante la fiscal.

Declaran Delgado y Ferrés