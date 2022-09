Lacalle tras polémica por su custodio: "Me puedo equivocar pero no miento"

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que no mintió cuando señaló que Alejandro Astesiano no tenía antecedentes y sostuvo que si es necesario tomar una nueva medida, lo hará.

"Yo no les miento, yo les digo la verdad. Me puedo equivocar pero no miento. Cuando dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio la información, dije la verdad", afirmó este viernes en una rueda de prensa desde Maldonado.

Por otra parte, confirmó que mandó pedir toda la información referida al resto de sus custodios. "La voy a tener en estos días y si hay que tomar alguna otra medida, se tomará".

Este martes el mandatario desvinculó al encargado de la seguridad presidencial, luego de que la Justicia lo imputara por un delito continuado de suposición de estado civil, así como asociación para delinquir y tráfico de influencias. Ahora el excustodio espera en la cárcel de Florida por el juicio oral y público, luego de que se probara su participación en una banda que falsificaba documentos para que ciudadanos rusos accedieran al pasaporte uruguayo.

Respecto a las repercusiones políticas del caso a nivel de la oposición, el presidente señaló que no le extrañan. "Un gobierno y un presidente está sujeto a la crítica", señaló y consideró que al Ejecutivo "le van a pegar" por "cualquier cosa que haga".

Consultado sobre tomó la detención de Astesiano, el mandatario respondió: "Mal, obviamente que afecta". Y agregó: "Confiar tiene estas cosas (...) Soy una persona que confía en la gente".