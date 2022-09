Lacalle Pou reconoció que sabía que su custodio tenía anotaciones policiales

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció este martes que tenía conocimiento de que su custodio, Alejando Astesiano, tenía anotaciones policiales, pero recordó que en su legajo "no había antecedentes".

"Nosotros cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano no figuraban antecedentes penales. Ninguno", dijo el presidente sobre los antecedentes de su custodio.

"Lo que si es cierto que cuando empezó el gobierno, o antes de empezar, obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenia la información correspondiente en la que tenia anotaciones y no habia antecedentes penales", agregó Lacalle Pou.

Lo que hace referencia el presidente es a la lista de más de 20 indagaciones policiales que figuraban en el legajo de Astesiano, que no habían terminado en causas judiciales. El antecedente es por un caso de estafa de 2002, por el cual Astesiano fue procesado sin prisión. Ese caso dejó de constar como antecedente en 2018.

El lunes, en conferencia de prensa, el presidente ya había dicho que no sabía que no tenía antecedentes, pero no había mencionado las anotaciones.

"Cuando recibo los datos que hacen referencia (sobre el antecedente penal por estafa de 2002 que se extinguió), los analicé y no había antecendetes. Hay dos fichas parece, una a la que uno tiene acceso y otra en la que están los antecedentes. Si hubiera sabido otra hubiera sido la situación. Me ameritaba confianza hasta esto, que es un balde de agua fría".

Además agregó que "la justicia tiene que actuar a fondo" en el caso que lo involucra.

Consultado por el futuro de la seguridad de su familia el mandatario ironizó que "comenzará a andar solo" y admitió que presidencia adoptará "más filtros" a la hora de seleccionar a sus trabajadores.

"Si tropiezas dos veces con la misma piedra no es mala suerte", aseguró.

Noticia en desarrollo.