"Peñarol es una caricatura de lo que fue, no se puede desechar así a Darío": Juan Pedro Damiani pegó duro

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, dijo que el despido del técnico Darío Rodríguez por parte de Ignacio Ruglio, "demuestra que no se hace cargo". Agregó que "esto es una caricatura de Peñarol, el presidente es un atrevido, tiene la mente en chico y piensa en chico. Es una máquina de tirar cadáveres para mantenerse él en el cargo".

"No me sorprende -dijo Damiani en Sport 890- porque es una continuidad de no hacerse cargo de la situación, de un relato que no se ajusta a la realidad. Al principio eran problemas económicos, hoy el club goza de muy buena salud por los activos que se le dejaron que eran superior al pasivo. Después eran los jueces que nos perjudicaban. Hay que hacerse cargo de las cosas. Estos volantazos; este equipo no estaba jugando bien, pero había enhebrado cinco partidos seguidos ganando. Darío es un ser querible y se lo desecha."

"Esto no es serio, se cae todo lo que se dijo en su momento, recuerdo que decía no se puede cambiar tan seguido y que iba a mantener un técnico en todo el período; la realidad choca con el relato", expresó Damiani.

Foto: Leonardo Carreño.

Darío Rodríguez

Señaló que él en lugar de Ruglio capaz que no hubiera nombrado a Darío Rodríguez en su momento" y que no puede ser que "con tal de salvarse tiene que matar todo lo anterior, no es ese el modus operandi".

Luego, agregó: "Se habla con una falta de respeto, en una nota englobó a Cataldi, a Güelfi, a mi viejo (José Pedro Damiani). Decir que él refundó el club es un atrevimiento enorme con la historia del club, porque esto es una caricatura de Peñarol. Se ha empequeñecido, se festejan empates, ayer me dio pena el empate con Cerro Largo".

Peñarol se encuentra en el tramo final de la campaña electoral, ya que el próximo sábado los socios eligen presidente entre cuatro candidatos: Ruglio, Edgardo Novick, Gastón Tealdi y Evaristo González.