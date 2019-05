Peñarol mantiene los mismos 30 para la Sudamericana; Corujo se va en julio

Peñarol presentó este viernes de tarde en las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la lista de buena fe para la segunda fase de la Copa Sudamericana en la que jugará ante Deportivo Cali.

El entrenador carbonero Diego López no hizo ninguna variante de los 30 nombres que había elegido para la Copa Libertadores de América.

Los aurinegros podían hacer tres variantes en esta instancia en la que pasó de la Libertadores a la Sudamericana, pero finalmente y luego de una reunión con su cuerpo técnico, el DT decidió no hacer cambios ya que no hay otros nombres para sumar en este momento.

A su vez, los tres futbolistas juveniles que se encuentran en Polonia con la selección nacional sub 20 para disputar el Mundial, Ezequiel Busquets, Darwin Núñez y Brian Rodríguez, aunque no podrán jugar ante Deportivo Cali el miércoles que viene en la ida de visita, ni el miércoles 29 la revancha en el Estadio Campeón del Siglo, están en la lista igualmente.

Para ello, existe una razón. Si Peñarol supera a su rival y clasifica a la tercera ronda de la Copa Sudamericana, podrá hacer solo dos variantes. Por lo tanto, si López los sacaba a los tres ahora, en la siguiente fase, en caso de querer contar con ellos, solo hubiera podido sumar a dos.

Corujo no sigue

Hay tres jugadores a quienes se les termina el contrato a mitad de año. Ellos son el argentino Cristian Lema, Gabriel “Toro” Fernández y Mathías Corujo.

El Toro se irá a jugar a Celta de Vigo que lo adquirió hace un par de meses.

En tanto, es muy difícil que se pueda arreglar con Benfica para que Lema siga.

Por su parte, Mathías Corujo no continuará en el club luego de que se termine su contrato.

LA LISTA DE BUENA FE PARA LA COPA SUDAMERICANA

1) Thiago Cardozo

2) Fabricio Formiliano

3) Enzo Martínez

4) Cristian Lema

5) Marcel Novick

6) Ignacio Lores

7) Cristian Rodríguez

8) Matías De los Santos

9) Gastón Rodríguez

10) Maximiliano Rodríguez

11) Fabián Estoyanoff

12) Kevin Dawson

13) Adriano Freitas

14) Guzmán Pereira

15) Ezequiel Busquets

16) Brian Rodríguez

17) Facundo Torres

18) Mathías Corujo

19) Fabián Canobbio

20) Giovanni González

21) Jesús Trindade

22) Rodrigo Rojo

23) Walter Gargano

24) Darwin Núñez

25) Juan Izquierdo

26) Gabriel Fernández

27) Lucas Hernández

28) Lucas Viatri

29) Franco Martínez

30) Luis Acevedo