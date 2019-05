AUF y clubes alineados contra jueces y jugadores por derechos de imagen

El reclamo de los derechos de imagen de los jugadores de fútbol, los árbitros y los entrenadores logró el miércoles que los equipos del fútbol uruguayos reunidos en un Consejo de Liga, se alinearan junto a las nuevas autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los jueces ya entablaron una demanda en la justicia civil contra AUF y Tenfield para percibir sus derechos de imagen al tiempo que los futbolistas realizan diligencias preparatorias para accionar por la misma vía y además de notificárselo a AUF y Tenfield también intimaron a los clubes para que cesen la explotación ilegítima de sus derechos de imagen.

Los clubes fueron a escuchar cuál era la posición de la AUF al respecto y el abogado Guillermo Piedracueva se los explicó.

¿Qué les dijo? Que la AUF está preparando la contestación de la demanda de los jueces y que la postura política es rechazar el pago de los derechos de imagen dado que tanto los futbolistas, entrenadores y en este caso los jueces, son profesionales que disputan torneos profesionales en una actividad que es televisada y en la cual el uso de su imagen es parte de la actividad que desarrollan.

“El jugador que integran el plantel de un club profesional ya recibe una contraprestación y el hecho de que el evento sea televisado no genera derecho al cobro de derechos de imagen. Eso no está regulado por ninguna ley ya que la ley que existe es añeja y tutela la propiedad intelectual”, explicó a Referí el delegado de Danubio Francisco García Arnabal, quien participó del Consejo de Liga del miércoles.

“En este punto, ante una moción presentada, los clubes resolvimos en forma unánime rechazar los planteos de reclamos de derechos de imagen y dejar constancia de que se va a defender a ultranza los derechos de los clubes. Tal como está planteada hoy la demanda, a diferencia de lo que la opinión pública se imagina, los reclamos no están dirigidos a la empresa que posee los derechos de televisión sino a la AUF y a sus clubes”, agregó.

Otro tema que preocupa a los clubes es el proyecto de ley que se estudia en el Senado para regular los derechos de imagen.

“Según el proyecto de ley, se establece que el 10% de lo que reciben los clubes deberá ser, en forma inmediata, vertido para el pago de los derechos de imagen de los futbolistas. Los clubes estamos en contra de esto porque con los problemas económicos que tenemos se perderían parte de lo que percibimos por los derechos de televisión. Sería un golpe terrible”, explicó García Arnabal.

¿Qué han hecho los clubes al respeto? “En diciembre fuimos citados por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y para nuestra sorpresa la presidenta es Valentina Rapela, que es la esposa de Matías Pérez. De todas formas nos trataron muy bien y atendieron nuestras inquietudes”, dijo García Arnabal.

Pérez fue una de las figuras más activas del movimiento Más Unidos que Nunca, luego pasó a integrar la nueva directiva de la Mutual que encabeza Michael Etulain y finalmente pasó a integrar el nuevo consejo ejecutivo de la AUF en representación de los grupos de interés (jugadores, entrenadores y árbitros).

“Los clubes estamos convencidos de que el jugador no es la parte más débil en el fútbol. El que cobra menos, percibe un salario de $ 40 mil. Si no le pagan dos meses puede rescindir unilateralmente su contrato y quedar libre. Si no le pagan, el club no puede comenzar el siguiente campeonato. No hay otro trabajador que tenga tantos derechos, más allá de que estamos de acuerdo con varias de las reivindicaciones que han hecho para las mejoras de condiciones de su trabajo”, comentó García Arnabal.

“Durante el proceso de las elecciones hubo una división muy grande y muy fuerte entre los clubes, pero en estos temas el miércoles quedamos todos alineados, incluso Peñarol y Nacional. Y también fue muy importante que la AUF nos diera una visión que va en el mismo sentido”, agregó.

Los clubes también rechazaron en forma unánime el paro realizado por Audaf el pasado 26 de abril y solicitarán que no vuelva a suceder. "Se entendió que el paro fue intempestivo, que causó perjuicio económico a varios clubes y que se ofrecieron más garantías y el lunes se levantó el paro sin que haya cambiado nada. Se debe crear un protocolo y hacerse antes una apertura al diálogo sin menoscabar el derecho a paro que tienen", concluyó García Arnabal.