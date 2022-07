Perdónalos, Larriera, porque los hinchas no saben lo que hacen

Nada nuevo bajo el sol que alumbra las tribunas futboleras, esas que elevan a los cielos a jugadores y técnicos cuando estos tienen la suerte de que la pelotita entre en el arco rival más veces que en el suyo, y que los hunden en el barro cuando la redonda se muestra esquiva.

Ahora le tocó el turno al DT de Peñarol, Mauricio Larriera, cuyo equipo no ha obtenido resultados demasiados auspiciosos en el último año y por eso buena parte de los hinchas ya piden que su cabeza se domicilie en el polvo. Más allá de la culpa o la inocencia de Larriera en esta aciaga coyuntura futbolera, es bueno echar una mirada hacia el pasado cercanísimo para confirmar cómo lo que antes era luminoso se convierte oscuro a la brevedad.

En diciembre de 2021, es decir hace seis meses no más, Larriera era el hombre aurinegro del momento: fue elegido como mejor entrenador del fútbol uruguayo con 85 votos de 100 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, su plantel le ofrendaba la torta al “Mejor técnico del Uruguay” tras obtener el campeonato local y las redes sociales explotaban con apasionados halagos al hoy casi defenestrado Mauricio. Un somero repaso realizado por este cronista comparó algunas respuestas a un tuit del 26 agosto de 2021 de la cuenta oficial de Peñarol -en el que se saluda al técnico por su cumpleaños-, con las cosas que en esas mismas cuentas se dice del DT en esas mismas cuentas en estas circunstancias. A saber:

Agosto de 2021: ¡Feliz cumpleaños pep Larriera! Julio de 2022: Basta, traigan un técnico con actitud y carácter , con huevo para dirigir un club grande, que pida jugadores y LOS TRAIGAN COMO SEA. Dejen de experimentar con Peñarol hdps.

Agosto de 2021: Hoy cumple años el fútbol. Julio de 2022: Ciclo re contra terminado. Totalmente perdido el dt, ni un cambio bien hizo hoy. Ya estamos podridos

Agosto de 2021: The best coach of Uruguay. Julio de 2022: El dt de Peñarol hizo 1 punto de los últimos 12 de local y se compara con Ancelotti, la esquizofrenia es irreversible a esta altura. Basta de Larriera, basta de esta tortura.

Agosto de 2021: Salute mister. Julio de 2022: Terminen el tema con Larriera por favor. No da para más, van a traer 6 jugadores y vamos a seguir igual. Perdieron el año ya, por lo menos salven el inicio del que viene!

En fin. Nada nuevo bajo el sol. Perdónalos, Larriera, porque de los arrepentidos también será en el inestable cielo de los hinchas.