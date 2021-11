José Pereyra, el director electo del BPS que ilusiona al interior con ser su "vocero"

Centros comerciales del interior se ilusionan con el triunfo del candidato José Pereyra en el orden de los empresarios en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), mientras que el director reelecto por el orden de los trabajadores, Ramón Ruiz, lo espera con la “mano tendida” e intenciones de limar asperezas.

Un Solo Uruguay (USU) obtuvo la representación en el Directorio del BPS en el orden de los empresarios con el triunfo de su candidato, el hasta ahora presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra, quien encabezó la lista 26. En activos y pasivos fueron reelectos Ramón Ruiz y Sixto Amaro respectivamente.

Pereyra venció al candidato Marcelo Ríos, de la lista 22, que tenía el respaldo de la Asociación Rural y varias cámaras empresariales (sin la Cámara de Comercio). Y si bien el PIT-CNT no tenía participación en este orden de votación, figuras asociadas al sindicalismo y a la izquierda, como el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, respaldaron a Ríos.

A pesar de los variados apoyos que recibió Ríos, que era la continuidad de la corriente de la exdirectora Elvira Domínguez, perdió cerca de 15 mil votos respecto a 2016 y obtuvo el 29% (50.667) de los sufragios. La lista 26, en tanto, se quedó con el 44% de los votos (78.166) y, de esa forma, con la silla en el Directorio en el organismo se seguridad social.

El presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR), Arturo Gaite, celebró la llegada de Pereyra al Directorio del BPS y dijo a El Observador que era necesario un cambio ya que los anteriores representantes de las empresas “durante la pandemia no fueron capaces de levantar el teléfono para preguntar si acá se necesitaba algo”.

“Quien estaba anteriormente nunca fue capaz de levantar el teléfono y ver si necesitábamos algo; nadie llamó. Eso te da la pauta de que lamentablemente hace 15 años que estaba ahí adentro y no había hecho nada, por lo menos intentado. En la urna se dio el resultado que se esperaba”, celebró el comerciante riverense.

Gaite sostuvo que tiene la expectativa de que Pereyra cumplirá con lo promovido en campaña respecto a “estar siempre llamando y preocupándose de lo que precisa cada asociación del interior”. “Hoy por hoy es todo Montevideo y se olvidan del interior entonces el va a estar preocupado por todos a ver qué es lo que puede ir solucionando”, agregó.

El titular de ACIR también afirmó que el BPS recauda "mucho dinero" que luego pasa a otras instituciones. “Hace cosas que no tendría que hacer, entonces, creemos que el banco tiene que dedicarse a la actividad para la que fue creado”, señaló.

“No es lo mismo que si estuvieran también los otros representantes de USU en el Directorio (Luis Lisboa por los activos y Virginia Vaz por los pasivos), que lo iban a ayudar bastante más que ahora que va a estar solo pero hay que estar e intentar que el BPS funcione de mejor manera porque si bien estamos hablando de una tema empresarial, en definitiva, si este funciona, el jubilado y el trabajador van a poder cobrar mejor”, consideró.

Mariela Moura, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo (Cecocela), destacó el perfil “activo” de Pereyra y dijo que desde el centro creen “firmemente” en el representante el cual los ha apoyado anteriormente y que ha oficiado de “vocero” en Montevideo.

Al igual que Gaite, Moura sostuvo que el Cecocela no tenía contacto con los anteriores directores sociales y que incluso no recibieron respuestas cuando solicitaron información.

“A veces íbamos a pedir informes y no teníamos respuestas. Nosotros tuvimos un gran problema en la frontera y en un momento queríamos saber cuántas empresas se habían dado de baja y cuántas empresas estaban en seguro paro, cuánto personal tenía y nunca logramos hablar personalmente con los directores del BPS ni departamentales ni a nivel nacional, no teníamos oportunidad”, explicó.

Según la presidente del Centro Comercial de Cerro Largo, los empresarios “no tienen apoyo” dentro del BPS y que lo que buscan no son privilegios sino ser escuchados. “Creemos que teniendo a Pereyra en el Directorio nosotros vamos a llamar y que nos va a atender, tal vez no nos puede solucionar pero por lo menos nos escucha”, expresó.

PIT-CNT le extiende la mano, pero hay molestia

Ramón Ruíz, representante reelecto por los trabajadores con el apoyo del PIT-CNT dijo a El Observador que conoce a Pereyra únicamente por “a través de sus declaraciones” públicas las cuales “no han sido muy felices” y en las que “faltó el respeto”.

“Hubo algunos agravios gratuitos que he recibido de parte suya. Yo entiendo que en la pasión de la campaña electoral cada uno puede expresar lo que siente en el marco de justamente de esa pasión que uno le pone a las cosas, pero hay que tener cuidado porque hubo muchas declaraciones que realmente no le hicieron bien al relacionamiento”, señaló.

De todas formas, Ruiz apuntó que primero es necesario conocerse y hablar sobre varios temas y que los trabajados van a estar siempre “con la mano tendida” apuntando a que “el diálogo” les de “la oportunidad de ponerse de acuerdo”.

“Tenemos que conversar mucho. En el BPS se necesita tener buenos vínculos y buen relacionamiento porque no hay ninguna duda de que la seguridad social está por encima de las diferencias de las personas. Dirigir el BPS nos va a plantear la necesidad de tener un buen relacionamiento para llegar a acuerdos en algunas cosas. Es cuestión de conocernos y conversar sobre todo lo que podemos hacer juntos y también sobre las diferencias. También hay que pensar que en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo pero en el marco el respeto y de una buena relación más allá de la diferencias”, explicó.