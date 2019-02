Periodistas de Univision fueron retenidos por órdenes de Maduro, según informó el canal

Un grupo de periodistas de periodistas –encabezado por el mexicano Jorge Ramos– de la cadena televisiva Univision Noticias fue retenido en la tarde de este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas (casa presidencial venezolana), a pedido de Nicolás Maduro, según se informó desde el mismo canal.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er