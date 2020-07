Perspectivas alentadoras para la venta de ganado por pantalla

Las expectativas de venta de ganado por pantalla para el segundo semestre de 2020 son alentadoras, ambientadas en una reactivación del mercado internacional de la carne, actividad que se vió seriamente afectada por la pandemia de covid-19 (coronavirus) en el primer tramo del año (ver datos más adelante). Además, el clima es un jugador determinante en la actividad agropecuaria y de él dependerá, en gran medida, la característica de la concreción de los negocios.

Eso se afirmó a El Observador desde los principales consorcios de venta de ganado virtual.

También se reflexionó sobre que la venta de ganado por pantalla superó de buen modo un primer semestre que estuvo enmarcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia, lo que afectó notoriamente la demanda internacional de carnes y los precios, pero, a la vez, en lo local se debió enfrentar un pronunciado déficit hídrico que afectó a unas 5,7 millones de hectáreas, factor que jugó su partido en la oferta, demanda y precios de haciendas.

Desafíos superados

Los equipos de las pantallas no la tuvieron nada fácil, dado que también debieron adecuar sus actividades a las condiciones que ha impuesto la nueva realidad, debiendo suspender el ingreso de público a las instalaciones base de cada consorcio y realizar las subastas de forma 100% virtual.

Hubo, en ese sentido, una gran capacidad de adopción de nuevas tecnologías por parte de las pantallas, pero fue vital que los vendedores y compradores de ganado entendieron las nuevas reglas.

Ingresos en baja

En el primer semestre de 2020 se registraron ingresos por US$ 888 millones por concepto de exportaciones de todas las carnes, un 18% menos (US$ 189 millones) respecto al mismo período del año anterior, expuso el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Eso muestra a las claras que fue un semestre difícil. Las ventas a China representaron US$ 402 millones, con una baja de 33% respecto a igual período de 2019. En carne vacuna los ingresos cayeron en US$ 147 millones en esa comparación.

Expectativas atadas al tiempo

“Las perspectivas son buenas. A nivel del negocio de la carne hay más pedidos de Europa. Uruguay no cumplió con la cuota Hilton por primera vez en muchos años. Europa está demandado más, así que subieron los valores y eso se va a arrastrar a la reposición. También va a depender del tiempo. Estamos teniendo un invierno duro, riguroso y con temporales y eso hace perder kilaje a los ganados. Durante el primer semestre hubo muchas ventas y se ajustó mucho la carga. Eso fue diferente al año pasado, y repercutió mucho ahora que hay muy poca oferta. El mercado fue bastante estable, a pesar de que dependía de los momentos. A principios el otoño estaba siendo muy malo en el litoral, este y sureste del país con mucha escasez de agua. Muchos ganados salieran a la venta y se volcaron al litoral norte, donde el otoño había entrado de mejor manera. Eso incidió en los valores, que habían bajado respecto a los últimos remates de verano. El gordo ayudó porque empezó a subir y a final de otoño empezó a mejorar un poco. Eso hizo que el mercado de la reposición estuviera más estable. Fue un año que tuvimos que adecuarnos a las ventas 100% virtuales. Por suerte nos encontró relativamente preparados para poder continuar con el trabajo de forma virtual, con modificaciones”.

Alejandro Nicolich, expresidente de Lote 21

Leonardo Carreño

Dependientes del mercado exterior

“Soy optimista y pienso que el mundo de a poco se va a normalizar. Soy de los que piensan que lo peor ya pasó. Como todo sector exportador, dependemos de que el mercado internacional de la carne se recupere. Si la industria logra mejorar sus negocios, no tengo dudas que la ganadería va a jugar un papel determinante en la recuperación del país. Estamos atravesando una coyuntura a nivel mundial de la cual el sector agropecuario y el ganadero en particular no son ajenos. A pesar de las dificultades que se han planteado, como por ejemplo del reacomodamiento de los valores de la hacienda, ha quedado demostrado que la ganadería es una de las actividades que tiene mayor empuje en el sector agropecuario. Uruguay tiene lo que pocos países tienen, porque, entre otras cosas tenemos gente altamente capacitada para llevar adelante la actividad de forma profesional. Además, la demanda está asegurada, el gran desafío es diferenciar y agregar valor a nuestros productos. Pantalla Uruguay está conformado por 15 escritorios con prestigio e historia que están distribuidos a lo largo y ancho del país. Tenemos el gran desafío de seguir innovando y aportar al crecimiento de la ganadería en el Uruguay”.

Federico Jaso, presidente de Pantalla Uruguay

Manuela García Pintos

Mayor movimiento en los mercados

“Viendo el panorama del mercado internacional las perspectivas para el segundo semestre, no tengo dudas, que van a ser mejores que el primero, porque aumentó el movimiento de carne a nivel internacional y por los propios mercados internos que van a tener una oferta acotada hasta después de la primavera. El primer semestre arrancó con un mercado con precios a la baja, producto de los cierres de negocios de fin de año de la carne. Los primeros tres meses los precios estuvieron a la baja y estabilizados, pero luego empezaron a moverse lentamente. Cerramos un semestre con mucha venta de ganado para el campo y con una exportación medianamente activa. Terminó junio con las haciendas terminadas porque el negocio de afuera terminó con mejores valores. Además, pasamos por una seca que complicó bastante. Hoy el mercado sigue demandado en la compra, las aguas normalizaron los verdeos de invierno y las praderas y hay interés por todas las categorías. En el último remate subieron todas las categorías, por supuesto que se achicó la oferta y los ganados gordos están firmes y con suba de valores. Fue un semestre en donde la necesidad nos hizo ir al sistema virtual por el tema de pandemia. La verdad que nos sorprendió, porque funcionó mejor de lo que esperábamos”.

Álvaro García, presidente de Plaza Rural