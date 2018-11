Pese a presiones Maduro insiste con la Asamblea Constituyente

Pulseada

Santos busca salida junto con Raúl Castro

Mientras arrecian las presiones de la comunidad internacional y Estados Unidos anuncia la aplicación de sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela, por su persistencia en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro no da señal alguna de ceder sino que por el contrario se empeña en instalar ese organismo que deberá reformar la Constitución.El gobierno de Donald Trump ya había dado muestras de cuál sería su actitud al calificar como "un repudio masivo" a la Asamblea Constituyente la masiva votación en el plebiscito simbólico del domingo pasado, en el que se pronunciaron más de 7 millones de venezolanos.La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, adelantó también que su gobierno se preparara para iniciar "fuertes y rápidas" acciones económicas, que no precisó, en caso de que la administración de Maduro siga insistiendo con instalar la Asamblea Constituyente.A pesar de las diferencias entre ambos gobiernos, Venezuela mantiene relaciones comerciales con Estados Unidos, al punto tal que exporta a ese país unos 800 mil barriles diarios de petróleo. Según datos de la estatal Petróleos de Venezuela, la producción diaria alcanza a 1.972.000 barriles.En opinión de Nauert, "la voz de millones de venezolanos" no puede ser ignorada".Pese a la advertencia del gobierno estadounidense, la administración de Maduro no se quedó atrás y aseguró, con tono desafiante, que continuará con la elección de los más de 500 miembros de la Constituyente."Nada ni nadie podrá detenerla; la Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista", aseguró este martes el canciller Samuel Moncada.A su vez, Trump replicó en una nota oficial que Estados Unidos no permanecerá "pasivo" mientras Venezuela "se desmorona".El magnate republicano criticó a su homólogo venezolano, al indicar que el resultado del plebiscito es ignorado "por un mal líder" que "sueña con convertirse en un dictador".Pero EEUU no está solo en su condena hacia Venezuela. La Unión Europea, los gobiernos de España, Alemania, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reclamaron a Maduro que deje sin efecto esa idea.Mientras la oposición realizó este martes una nueva protesta callejera y convocó para este jueves a un paro cívico contra la Asamblea Constituyente, el politólogo Luis Salamanca consideró que la estrategia seguida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no alcanzará para evitar la Constituyente.A su juicio, Maduro solo daría marcha atrás por una "declaración institucional" de las fuerzas armadas, que dan sostén a su gobierno. En tanto, un centenar de legisladores de Colombia y Chile denunciaron este martes a Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya por la "comisión de crímenes de derecho internacional", según informó en Twitter el senador colombiano, Iván Duque.El presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria a la Asamblea Constituyente el 1° de mayo.La oposición rechaza la convocatoria, pues cree que es un artilugio para que el chavismo se perpetúe en el poder.En la comunidad internacional se alzan distintas voces contrarias a la instalación de la Constituyente.Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Cuba, Raúl Castro, se reunieron en La Habana, en momentos de gran tensión en Venezuela por los planes del gobierno de cambiar la Constitución.Cuba es el principal aliado del presidente Nicolás Maduro, mientras Colombia forma parte de los países que piden con insistencia a Caracas desistir de su llamado a una Asamblea Constituyente, tras más de cien días de violentas protestas opositoras que ya provocaron un saldo de 96 muertos.Castro recibió a Santos con honores militares en el Palacio de la Revolución en el marco de una visita centrada en principio en asuntos económicos.La canciller colombiana María Ángela Holguín había anticipado que uno de los temas del encuentro sería la situación en Venezuela para "ver cómo se puede llegar a algún tipo de solución".Según Holguín, esa salida debería estar encaminada a que el diálogo "se restablezca, que pueda haber caminos para un acuerdo" entre gobierno y oposición.No obstante, descartó que la crisis venezolana o la posibilidad de pedir la mediación de Castro haya sido el motivo principal del viaje de Santos. "No, absolutamente nada de eso, y por favor que quede claro", dijo.Holguín formuló esas declaraciones luego de que el diario Financial Times aseguró que Santos busca el apoyo de Cuba para una iniciativa diplomática regional que ayude a aliviar la situación.El presidente Maduro enfrenta desde el 1 de abril una ola de protestas que exigen su salida del poder. El domingo pasado, la oposición realizó un plebiscito simbólico para rechazar una propuesta de Asamblea Constituyente, en el que participaron 7,2 millones de personas, según sus cálculos.Pero, además, la oposición, convocó a un paro cívico para este jueves.Santos, quien llegó el domingo a la isla con Holguín y una delegación de empresarios, considera que Maduro debe desmontar la convocatoria a la Constituyente para favorecer una "solución negociada" a la crisis.En un foro de negocios, Santos recordó que el apoyo de Cuba "fue determinante en el éxito del proceso" de paz con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras cuatro años de negociaciones en la isla, y alentó a los dos países a mejorar su reducido intercambio comercial.