Pese a sanciones y marchas de jugadores y entrenadores, el fútbol sigue en Rusia

Pese a la invasión a Ucrania, donde el fútbol ya se encuentra suspendido, en Rusia se siguen disputando las diferentes competiciones.

Tras el descanso de invierno, el pasado sábado 26 regresó la Liga Premier con el triunfo de Dinamo Moscú por 3 a 0 frente al FK Jimki (con el uruguayo Diego Laxalt todo el partido en el banco de suplentes y sin Guillermo Varela en la convocatoria) en el marco de la decimonovena jornada del torneo. El equipo de la capital rusa se encuentrados puntos por debajo del líder de la tabla, el Zenit de San Petersburgo; que cerró la fecha venciendo 3-2 a Rubin.

Días más tarde, el martes por la Copa de Rusia, tanto Varela como Laxalt tuvieron minutos desde la banca, en el enfrentamiento del Dinamo Moscú con el FC Nizhni Nóvgorod que finalizó 3-0 a favor del equipo de los uruguayos. Los de San Petesburgo, por otro lado, golearon 6 a 0 al FC KAMAZ Naberezhnye Chelny, de segunda división, el jueves también por la copa. El sexto gol lo realizó Artem Dzyuba, capitán de la selección de Rusia, quien un día antes había criticado la doble moral que caracteriza, en su opinión, a las sanciones deportivas producidas contra su país a raíz de la invasión de Ucrania.

"Yo estoy en contra del doble rasero. ¿Por qué unos tienen todos los derechos mientras que a nosotros se nos acusa de todos los males? ¿Por qué todo el mundo grita junto que el deporte y la política no deben mezclarse pero, a la primera ocasión, cuando se trata de Rusia, se olvida completamente ese principio?", se preguntó el jugador del Zenit San Petersburgo en un mensaje de Instagram.

Entre las sanciones a las que hace referencia Dzyuba, se encuentran la exclusión por parte de FIFA del próximo mundial a jugarse en Catar a finales de este 2022; el traslado de la final de la actual UEFA Champions League de San Petersburgo a París y la eliminación del videojuego FIFA 22 de la selección y de todos los equipos rusos; sin mencionar las múltiples sanciones al deporte ruso en general.

Salida de entrenadores y futbolistas

El fútbol de Rusia se enfrenta no solo a las duras sanciones, sino también a la fuga de entrenadores y futbolistas.

De las filas del propio líder, el defensa ucraniano Yaroslav Rakitskiy y hasta ahora compañero de Artem Dzyuba, decidió marcharse por decisión propia, comunicó la cuenta de Twitter del Zenit.

"El 2 de marzo, a pedido de Yaroslav Rakitsky, el contrato con él se rescindió antes de lo previsto. Deseamos sinceramente bienestar a la familia y amigos de Yaroslav Rakitskiy y, por supuesto, esperamos verlo en los campos de fútbol", dice el tweet.

2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним.



Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях.



Подробности: https://t.co/ZfSDtiMQoI pic.twitter.com/5vCuw92adP — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2022

Por otro lado, el Krasnodar no pudo disputar su encuentro de liga con el Lokomotiv Moscú por cierres de aeropuertos en el sur de Rusia y por la marcha de algunos de sus jugadores, informó el medio británico The Mirror. Luego, entre semana, ambos equipos sufrieron la renuncia de sus respectivos entrenadores. Markus Gisdol citó como motivo el conflicto con Ucrania en la renuncia a su puesto en el Lokomotiv el pasado martes. Al otro día, Daniel Farke y todo su staff hicieron lo mismo, tras haber sido contratados en enero. Debido al descanso de invierno y a la suspensión del encuentro frente al club de Moscú, Farke no llegó a dirigir un solo partido.

Y este jueves, Krasnodar concedió a ocho de sus jugadores extranjeros la rescisión de su contrato. Entre ellos se encuentran el francés Remy Cabella, con pasado en el Newcastle United, el polaco Grzegorz Krychowiak, en cuyo currículum se encuentran tanto el Sevilla como el Paris Saint-Germain y el colombiano Jhon Cordoba, que solo seis meses atrás había firmado contrato por cuatro años, procedente del Hertha Berlín.

Propuesta a la FIFA de que se reabra el mercado

Para facilitarle la marcha a los futbolistas que quieran hacerlo, la Federación Polaca de Fútbol le propuso a la FIFA que reabriera el mercado de transferencias, como medida de emergencia tras la invasión a Ucrania; según informó The Guardian. Las sanciones económicas a Rusia afectaron a muchos clubes, a los que se les empieza a dificultar el pago de algunos sueldos, muchos acordados en euros. La reapertura de la ventana le brindaría la oportunidad a los jugadores de negociar contratos con clubes de otros países, explica el diario británico.

Más allá de todos los problemas a los que se enfrenta el fútbol ruso, oficialmente no hay perspectivas de que vaya a detenerse. El próximo sábado 5 a las 13 horas de Uruguay, el CSKA de Moscú jugará de local frente al FC Nizhni Nóvgorod, abriendo la vigésima jornada de treinta totales.

Con información de AFP