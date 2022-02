El emotivo abrazo de dos jugadores ucranianos que se enfrentan en Inglaterra

La guerra entre Rusia y Ucrania sensibilizó al mundo entero, en todos los ámbitos. El fútbol no escapa a eso y además de las resoluciones que tomó la UEFA de quitarle la final de la Champions League a Rusia y de que no se jueguen partidos de Eliminatorias para el Mundial en ninguno de esos dos países, este sábado sucedió un hecho que no pasó inadvertido en el fútbol inglés.

En el estadio Goodison Park se enfrentaron el equipo local Everton y Manchester City por la fecha 27 de la Premier League. Antes del comienzo del partido, mientras los planteles de ambos equipos realizaban el calentamiento, dos jugadores se separaron de sus compañeros y corrieron hacia la mitad de la cancha, mientras el público los aplaudía. Eran Vitaliy Mykolenko del Everton y Oleksandr Zinchenko del Manchester City. Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up 🇺🇦 🙏 pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022 Ambos son ucranianos y si bien defienden a clubes diferentes, se juntaron para abrazarse por la situación que vive el país donde ellos nacieron. Charlaron un segundo y luego saludaron a la gente en las tribunas. Zinchenko, además, ingresó a la cancha con una camiseta donde tenía escrito el mensaje "No a la guerra" en inglés. NO WAR. 🇺🇦pic.twitter.com/JcyvESga7p — City Xtra (@City_Xtra) February 26, 2022 El partido comenzó a la hora 14:30 de Uruguay.