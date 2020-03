Petinatti sobre el pase frustrado a Océano FM: "La plata no compra todo"

El conductor de Malos Pensamientos, Orlando Petinatti, pasó por el programa Algo Contigo de Canal 4 este viernes y contó parte del trasfondo de las negociaciones frustradas entre Oceáno FM y Azul FM, que entre otras cosas impidieron que volviera a la primera radio después de dieciocho años.

"Yo no confirmo nunca nada que no esté firmado", se atajó Petinatti antes de comenzar, aludiendo a otro programa de Algo Contigo en el que se había discutido el tema cuando el trato todavía estaba abierto. Y a la pregunta concreta de lo que había sucedido en las negociaciones respondió: "el amor es así".

"Todos los años al terminar la temporada varias radios me llaman para tenerme en la grilla, no es nuevo. Me pasa seguido. Y este año surgió la posibilidad de que Océano comprara Azul para llevar a Malos Pensamientos a su grilla, cosa que me enorgullece. Comprar una radio para llevar un programa está muy bueno" dijo el comunicador.

"Eran un montón de negociaciones, muchas condiciones para que el pase se diera. Y una condición no estaba. (...) Ocupé mucho tiempo en la grabación de Got Talent, con el que pasé mas de un mes en el interior, y llegó un momento en el que dije 'paremos acá'. Porque la plata no compra todo, ¿sabés? Al menos a esta edad. A los 50 no hay plata que pague la tranquilidad, la salud mental y trabajar feliz".

Según Petinatti, no había un problema o una cuestión "puntual" que trancara las negociaciones entre las radios, pero había "condiciones que se tenían que dar y no se dieron, que tenían que ver con el desarrollo comercial del programa y con la parte administrativa de los que trabajan conmigo en la radio".

"Las condiciones tenían que ser iguales o mejores que las que teníamos, o no se hacía", concluyó.