PIT-CNT propondrá hacer un paro en noviembre contra la reforma jubilatoria

El PIT-CNT pondrá a votación en la Mesa Representativa convocar a un paro parcial en Montevideo y el área metropolitana el 16 de noviembre, para manifestarse en contra de la reforma de la seguridad social, aseguró este martes el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los principales dirigentes de la central sindical, Abdala se mostró contrario a la reforma que se analizará en el Poder Legislativo y pidió al Parlamento que llame a un "diálogo social" para discutirla.

"Otra reforma de la seguridad social, intensa en derechos, financiada, solvente, universal y solidaria es posible y necesaria", señaló el dirigente sindical.

"Para nosotros esta reforma no es de la seguridad social, es solo jubilatoria porque es lo único que toca. Se inicia en una necesidad de abatir determinados déficit en la seguridad social y lamentablemente no toca nada que tenga que ver con la financiación, especialmente cuando vemos que crece la pobreza, que se rebaja el salario y crece la desigualdad. No toca nada a la gran riqueza del país. El trabajador sigue aportando el 15% mientras el patrón aporta el 7,5% y sectores que no aportan nada porque están exonerados de todo", aseguró.

A su vez el dirigente sostuvo que con este proyecto pierde "la seguridad social, los trabajadores, jubilados y los jóvenes" porque al aumentar la edad jubilatoria se perjudicaría al empleo juvenil. "Pero hay un sector que gana. Lamentablemente gana el capital financiero y las AFAP", aseguró.

Abdala agregó que el proyecto aumenta la "discrecionalidad del Poder Ejecutivo". "Hay 51 artículos que le dejan al Poder Ejecutivo decidir ante si y de por si, cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y que los buenos principios y las buenas prácticas implicarían la participación social", afirmó.

Por otro lado, también criticó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "Estamos compungidos porque el presidente de la República le mintió a la población cuando dijo que no iba a subir la edad de jubilarse de los trabajadores y no está bueno que antes de una campaña electoral se haga una afirmación de este tono y que luego se haga todo lo contrario. Nosotros reclamamos por la pureza de la democracia que lo que se dice antes sea lo que se aplique después", señaló.

"Van contra nuestros derechos y esto no puede pasar sin pena ni gloria", finalizó.