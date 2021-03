PlayStation 5 baja sus precios en Uruguay pero cuadriplica el costo respecto a EEUU

El PlayStation 5 digital tiene un precio de referencia en Uruguay de US$ 1.650, informaron a Cromo distribuidores autorizados.

La consola bajó de precio respecto a su lanzamiento a principios de diciembre del año pasado porque ha habido más oferta en el país.

Zonatecno solo comercializa el PlayStation 5 que viene con lector de disco y los vende a US$ 1.799. Según supo Cromo, estos precios es posible que se mantengan de este modo por algunos meses.

Gabriel Dittrich, dueño de la tienda X Uruguay, informó a Cromo que "llegan y se venden". En general, los compradores no se hacen demasiados problemas en adquirirlo a más precio de lo normal.

Según Dittrich, el precio de referencia de esta consola no debería superar los US$ 1.000, tal como sucedía con las consolas de la generación anterior.

El importador aseguró que está siendo "muy difícil" adquirir los productos a distribuidores autorizados, por lo que los están adquiriendo a revendedores lo que hace difícil conseguirlos a precios accesibles.

El jefe de PlayStation, cuyo precio en EEUU es de US$ 400 para la consola digital y US$ para la que admite discos físicos, ha admitido problemas en la provisión de consolas en todo el planeta. "La demanda fue mayor de lo que anticipamos", indicó en una entrevista a The Washington Post.

Además, aclaró que Sony, al igual que otros fabricantes de tecnología y de vehículos, está afectada por la escasez mundial de semiconductores, en parte debido a la demanda que generó la pandemia de productos electrónicos.

De todas formas, Ryan indicó a fines de febrero que la producción de PS5 está "aumentando constantemente". Sobre lo que resta del año, dijo que el ritmo "aumentará". "Para cuando lleguemos a la segunda mitad de 2021, veremos cifras realmente decentes", indicó.