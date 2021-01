Poder Ejecutivo eleva pedido para ascender al rango de generales a tres coroneles

El Poder Ejecutivo se apresta a enviar a la Comisión Permanente del Poder Legislativo dos pedidos de venia para el ascenso de dos coroneles a generales. Ellos se suman a un tercer pedido remitido días atrás.

Los coroneles propuestos para ascender a general son Julio Ifrán, Jorge Fernández y Luis Mangini.

El coronel Julio Ifrán, del arma de Caballería, es el director administrativo y jefe de Estado Mayor de la Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas. Es hermano de otro general en actividad, César Ifrán, ascendido a ese rango en abril y actual jefe de la Casa Militar de la Presidencia.

El coronel Mangini fue comandante del contingente nacional en la República Democrática del Congo y en la actualidad es agregado de Defensa de la representación uruguaya ante la ONU, en Nueva York.

El coronel Jorge Fernández fue jefe de la Brigada de Caballería 1 y es actual ayudante del ministro de Defensa Nacional, Javier García.

Fernández se vio envuelto en un caso judicial en 2019, del que salió airoso en primera y segunda instancia.

En diciembre de ese año la fiscal Brenda Zapater acusó a Fernández por falso testimonio.

Siendo jefe de la Brigada de Caballería 1, con asiento en Rivera, Fernández firmó en 2019 dos “revistas de existencia” (curioso documento que acredita que determinada persona existe) en favor del coronel retirado Pedro Mato, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura y prófugo.

El trámite le permitió a Mato –que se cree que vive en Livramento- seguir cobrando su jubilación. Mato estaba requerido por Interpol, a pedido de la justicia de Italia, país donde fue condenado a cadena perpetua por su participación en los crímenes del Plan Cóndor. En Uruguay, Mato es investigado por la muerte de Luis Batalla en 1972 el Batallón de Infantería 10, pero nunca acudió a las citaciones judiciales.

Llamado a declarar por la fiscal Zapater para aclarar cómo Mato acreditó su existencia en la Brigada 1, el coronel Fernández dijo que 6.000 militares realizaban ese trámite en esa unidad, que los certificados muchas veces se firmaban todos juntos, que no conocía a Mato y que no recordaba que hubiera hecho papeleo alguno en su unidad.

Un subalterno, sin embargo, declaró que Mato, cuando hizo el trámite, pidió para saludar al coronel Fernández, quien habría conversado con él.

La justicia, sin embargo, entendió que Fernández no cometió falso testimonio. Y lo hizo en dos oportunidades.

En primera instancia, la jueza Isabel Bele absolvió al coronel y luego lo hizo también un Tribunal de Apelaciones integrado por los ministros Julio Olivera Negrín, Pedro Salazar y José María Gómez. Ambos fallos entendieron que no se puede cometer falso testimonio en una declaración indagatoria preliminar ante un fiscal, como fue el caso. No se pronunciaron sobre lo que ocurrió o no con Mato.

Sobre ese punto quien sí habló fue el entonces ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, quien dijo al semanario Brecha que los integrantes y mandos de la unidad “podían no estar al tanto de la orden de detención de la justicia uruguaya” que existía sobre Mato.

Los ascensos propuestos tienen como fin cubrir tres vacantes: la del general Gustavo Fajardo, que será jefe del Estado Mayor de la Defensa; la del general José Eladio Alcain, jefe de la misión en Cachemira, y la del general Ricardo Fernández, quien pidió pase a retiro en octubre tras un escándalo de violencia doméstica.

La venia para el ascenso de Mangini, la primera en ser enviada a la Comisión Permanente, debe ser considerada antes del 15 de enero. Las otras se votarían antes del 1 de febrero, dijo un integrante de la Comisión Permanente.