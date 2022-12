Polémica por los libros de historia: Para Demasi "Sanguinetti acomoda su cuerpo políticamente"

El historiador Carlos Demasi se refirió a la baja de uno de sus libros de la bibliografía de la enseñanza de historia en el liceo por el libro y la inclusión de Julio María Sanguinetti y criticó las modalidades del expresidente. Según Demasi, Sanguinetti acomoda su cuerpo políticamente" y eso se refleja en sus libros escritos. "En 2008 es donde aparece la idea de que el suyo es el relato verdadero y los otros son falsos, y que todos los que digan algo diferente están manipulando la historia", aseguró el historiador en entrevista con el Semanario Voces.

Demasi relató que en 2005, cuando comenzaron a aparecer restos de desaparecidos, el Consejo Directivo Central (Codicen) llamó a un concurso para que historiadores dieran un curso sobre esos temas y que a Sanguinetti no le gustó. "Salimos seleccionados, Álvaro Rico, Vania Markarian y yo. Éramos los que estábamos mejor posicionados por nuestros antecedentes. Sanguinetti consideraba que hacer esa historia era un proyecto imposible. Pero cuando vio el elenco seleccionado, algo le pasó y ya inmediatamente puso en El Correo de los Viernes que Rico, Markarian y Demasi no le despertaban confianza porque eran del Frente Amplio", sostuvo.

"Fijate el elenco: Rico, doctorado en Filosofía; Vania Markarian, doctorada en Historia en Columbia, donde las opiniones de Sanguinetti importan cero. Ahí Sanguinetti se avivó acerca de que había que hacer un libro de historia, y en 2008 escribió La agonía de la democracia. No es la primera vez que Sanguinetti interviene en el tema. Y, como siempre, cada vez que lo hace es de forma diferente, agregó.

"Anteriormente había publicado El temor y la impaciencia, donde mostraba el golpe de Estado y la transición con una mirada diferente de la que tiene después. Diferente de la que había tenido incluso en 1973, en julio, cuando publicó unos artículos en el diario La Opinión. Hay un Sanguinetti del 73, otro durante la dictadura, otro en la transición, otro en el 92 y otro en el 2008", aseveró.

"A mí Álvaro Rico y Vania Markarian me merecen mucho respeto. Si los tipos fueron capaces de defender una tesis en una Universidad extranjera y de alto nivel, lo que dicen debe tener algo que ver y no puede ser que venga un tipo y diga que no le merecen confianza porque nunca los vio en un club colorado. Pero ese cuento ha corrido. Y como Sanguinetti tiene mucho peso y mucha gente que repite su verso, eso ha trascendido mucho más", afirmó.