Polenta sobre Nacional vs Boca: “Ya nos dan por muertos, pero ahí estaremos, en la lucha”

Diego Polenta, el zaguero y nuevamente capitán de Nacional tras la salida de Sergio Rochet, ya palpita el partido ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugarán en agosto y dijo que para él será “una revancha”.

“Se viene Boca. Para mí es una revancha en lo personal que estuvimos tan cerca la vez pasada, aquella vez con Gustavo (Munúa)”, dijo el zaguero en referencia a la eliminación que sufrieron en 2016 ante los argentinos, al perder la definición por penales en La Bombonera.

Polenta además se refirió a los pronósticos del nuevo cruce que disputarán, en el que según él dan como amplio favorito a Boca.

“Es un rival difícil, copero… Ya nos dan por muertos, pero ahí estaremos, en la lucha”, dijo en la conferencia de prensa de este jueves en Los Céspedes.

Foto: Leonardo Carreño. Diego Polenta

Todo lo que dijo Polenta en conferencia

¿Cómo está el equipo con las bajas que están teniendo en el mercado de fichajes?

“El equipo está bien, golpeado por el último partido porque fue como una derrota. Las bajas se venían hablando, más o menos en la interna sabíamos. Feliz por los compañeros que se fueron y que sigan creciendo profesionalmente. Después bajas por lesiones. Pero creo que tenemos un plantel, que trabajamos todos a la par y todos estamos preparados para que cuando Álvaro (Gutiérrez) disponga, poder jugar. Nos venimos preparando para eso”.

Los juveniles y su rol como referente para quitarles la ansiedad

“Como uno de los referentes es un orgullo que puedan subir gurises de abajo. Es un crecimiento y una experiencia nueva para ellos. Si mañana no quieren hablar con ustedes (por la prensa), porque le mandan un mensaje o algo, es por orden mía. Lo único que le digo es que no hablen con los periodistas. Para nosotros sumar ese tipo de jugadores como Thiago (Helguera), como (Rodrigo) Chagas, (Luciano) Inverso, (Nicolás) Ramos, (Facundo) De León, son jugadores que vienen desde hace muchos años en el club, conocen lo que es el club, y se le hace todo más fácil”.

El partido con Fénix por una victoria para ponerle presión a Peñarol en la Anual

“Lo vivimos como un partido más. Sabemos la importancia de lo que es este partido. Miramos a Fénix como un rival difícil, el otro día lo veía con Racing, que nosotros empatamos y ellos le ganaron 3-0. Es un campeonato parejo, vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que estar preparados para seguir luchando arriba”.

¿Puede dar una mano de lateral izquierdo ante las bajas?

“De lateral izquierdo hace como 20 años que no juego. ¡No! Pará. Hará 10 años que no juego, 20 no, tampoco soy tan viejo. Es una posición que supe jugar, donde me ponga el técnico voy a jugar, pero hoy Charly (Leandro Lozano) lo ha hecho de buena manera cuando ha jugado por izquierda. Si hay que dar una mano no tengo ningún problema”.

Los refuerzos ante los jugadores importantes que se fueron: Rochet, Cándido, Pereiro…

“Se fueron jugadores importantísimos para el club y para el grupo. El que venga, creo que en posiciones claves quedó la vara muy alta, pero serán bienvenidos. Un poco también el plantel lo necesita. Ojalá que se puedan cerrar los que vengan lo antes posibles así pueden tener un período de adaptación”.

¿Participa en recomendar jugadores, como Machuca de Unión de Santa Fe, ex compañero?

No me meto en ese tema, no me gusta (…) No es un tema que yo me meta. Lo de Machuca me había preguntado Seba Taramasco (gerente deportivo de Nacional) pero hace capaz que dos meses. Es un jugador muy habilidoso, creo que todavía no sabe el potencial que tiene, pero para mí, por lo que he leído, va a estar bravo para pagarlo”.