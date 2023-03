Policía allanó edificio donde había una boca de droga en Ciudad Vieja y al otro día lo volvieron a ocupar

"La boca vive y lucha", dijo una vecina de Ciudad Vieja a El Observador un día después de que la policía realizara un allanamiento este lunes de tarde que revolucionó las calles a la redonda de un viejo edificio que está ocupado.

Patrulleros y una ambulancia llegaron al lugar el lunes y la policía ingresó a los dos locales comerciales ocupados sobre la calle Colón con una orden de allanamiento que resultó de una denuncia de un grupo de vecinos. Cuatro ocupantes intentaron escapar y dos de ellos lo hicieron por la terraza de un hotel lindero. Al verse acorralados, un adolescente de 14 años y otro joven de 18 se tiraron al vacío y se lesionaron.

Del operativo resultaron detenidas dos personas –una de 19 años y otra de 20– y se incautó cocaína, $21.349, doce celulares y tres balanzas. Los vecinos habían denunciado que, además de que en las viviendas se vendían drogas, había varios problemas de convivencia entre los mismos ocupantes y con otros vecinos. Además, se estaba afectando la seguridad de ese tramo del barrio donde hay un CAIF y una parada de ómnibus casi en la puerta de los locales ocupados.

Sin embargo, tras el despliegue del operativo policial de este lunes, El Observador constató este jueves que se dispuso una vigilancia de dos policías en la entrada del CAIF, las viviendas volvieron a ser ocupadas y que el lugar no se tapió. Consultado al respecto, desde el Ministerio del Interior explicaron que esa tarea le corresponde a la Intendencia de Montevideo.

"Cuando se ocupa una casa, se denuncia en la comisaría por parte del propietario o los vecinos y la policía trabaja también con la Intendencia para ver si esa casa fue ocupada ilegalmente", dijeron las fuentes del Ministerio del Interior, que explicaron además que "la policía y averigua quiénes están y por qué están de dos formas: una con un allanamiento en el caso de una boca y el tapiado lo hace la Intendencia. Sino, la parte civil que es el desalojo. Las bocas que nosotros allanamos y no se pueden tapiar es porque la Intendencia no tiene la posibilidad porque no tiene de dónde agarrarse. No todas las casas o las bocas las podemos tapiar".

Desde la Intendencia de Montevideo (IM) aseguraron que el Ministerio del Interior no pidió la colaboración de la comuna en ese allanamiento y que tampoco hubo una solicitud de tapiado, como sí ocurre en otros cierres de bocas de drogas.

Según contaron los vecinos a El Observador, la denuncia se realizó porque las personas que habitan ahí "afectan la seguridad e higiene del barrio". Denunciaron situaciones particulares, en las que hay discusiones y peleas violentas entre los ocupantes, algo que ocurre al menos "hace un año", dijeron. El cuidacoches de esa cuadra reconoció que vivió un tiempo allí, pero aseguró que se fue. Según contó, hay muchas peleas entre los habitantes de los dos predios, que por dentro están separados en habitaciones.