Policía detuvo a militar retirado tras denuncia por video con amenazas al FA

La policía detuvo esta mañana en Salinas al militar retirado Carlos Techera luego de la denuncia que realizó la bancada de senadores del Frente Amplio por un video en el que aparece amenazando al presidente Tabaré Vázquez, a Daniel Martínez y a frenteamplistas en general.

La bancada de senadores del Frente Amplio presentó este martes una denuncia por considerar que realiza "amenazas de muerte", según informó el senador Juan Castillo en rueda de prensa luego de presentarse ante Fiscalía.

El legislador señaló además que en el video Techera realiza "graves acusaciones como responsables de algunos ilícitos que se habían generado en las últimas horas".

El video fue difundido en una transmisión en Facebook durante la veda electoral, responsabilizó al Frente Amplio por la agresión al ómnibus de la Armada.

“Si cometen el mínimo error de atentar contra la seguridad de Luis Lacalle Pou, contra las instituciones de la patria o contra la Constitución por perder las elecciones, no van a tener la misma suerte del 73, la quedan todos”, dijo, y agregó: “Si quieren un problema con los militares lo van a tener y gratis, pero esta vez no van a tener la suerte del 73 la quedan todos, tupamaros y no”.

Según supo El Observador, Techera declarará este mediodía ante el fiscal Diego Pérez.

El militar retirado dijo este martes en radio Universal que se equivocó, que está “arrepentido” del contenido que emitió a través de Facebook y negó que vaya “a levantar un fusil”.

“Me equivoqué y lo estoy reconociendo. ¿Qué más van a hacer conmigo? ¿Una carnicería?”, dijo Techera durante la entrevista radial. “Yo lo que soy es muy reaccionario. Soy muy calentón. Me arrepiento de lo que dije, de la forma que lo dije, sí, en el contenido de la parte de todo lo que tiene que ver con los militares, sí me arrepiento”, sostuvo minutos después.

En la entrevista en Universal, Techera fue cuestionado porque esas palabras eran una amenaza directa. “¿Qué significa la quedan todos?”, le preguntaron. “Quedarla es que pueden ir presos, lo que sea, pero yo no dije matar. Cada uno interpreta lo que quiere”, respondió.

"Lo que yo estoy previendo es que tenemos un problema en Sudamérica que viene rumbo hacia abajo. Atacan un ómnibus con militares, hay una cantidad de cosas que no están bien, ¿y a mí quién me dice que no se pueden armar de nuevo los tupamaros?", agregó.