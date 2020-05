Policía encontró con vida a la colombiana desaparecida en Rocha durante más de 15 días

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció este miércoles que la policía de Rocha encontró a la mujer colombiana que estaba desaparecida desde el 27 de abril, y que las autoridades están constatando "el estado de salud" de la joven de 29 años.

Según informaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Rocha, la mujer, que vivía en el balneario de Santa Isabel, fue hallada en el balneario San Antonio, a tres kilómetros de su casa.

Con mucha alegría informo que fue hallada con vida la joven colombiana desaparecida desde hace unos días en Rocha. Ahora se le realizan exámenes médicos para constatar su estado de salud. Quiero destacar el gran trabajo de la Jefatura de Rocha y otras áreas de la Policía. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) May 13, 2020

La policía contó con la colaboración de una conocida de la desaparecida, quien se contactó con ella y le pidió para verse en la playa. Cuando la colombiana salió a su encuentro, la policía rochense constató entonces que estaba viva, y la extranjera quedó a partir de entonces a disposición de una psicóloga de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

Hasta el momento, contaron las fuentes, la policía no tiene identificado a "ningún involucrado" en la desaparición de la mujer durante más de dos semanas, pero no se descarta que se detenga a alguien en el transcurso de la investigación. En concreto, no había "nadie más" junto con ella.

Para encontrar a la mujer los investigadores siguieron la pista de la utilización de "los datos móviles" de su celular, además de interceptaciones telefónicas. De esa manera, la policía identificó que estaba viviendo dentro de una casa en San Antonio, "en una zona de monte".