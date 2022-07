Policía trabajaba como repartidos de gas, lo intentaron asaltar y hubo un tiroteo

Este lunes por la mañana dos hombres intentaron robar la recaudación de un camión repartidor de gas en el barrio Flor de Maroñas, pero la situación terminó en un tiroteo luego de que uno de los trabajadores, también funcionario policial, respondiera con su arma a la agresión, informó Telemundo y confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según relató el policía a los efectivos que concurrieron al lugar de los hechos, en las calles Gronardo y Francisco Echagoyen, en un momento del recorrido dos personas aparecieron en moto y amenazaron con un arma de fuego a los repartidores para que entreguen sus pertenencias.

En ese momento el empleado se presentó como policía y respondió con disparos, lo que llevó a la fuga de los dos hombres.

Desde el Ministerio del Interior reportaron que el incidente no dejó lesionados. Telemundo detalló que uno de los delincuentes fue herido en una pierna. "Es la primera vez que me pasa una situación así con tiros, pero ya me han robado dos veces", dijo el conductor del camión a ese medio.

Policía Científica y el área de Investigaciones de la Zona III de la Jefatura de Policía de Montevideo trabajan en el caso, en el que hasta el momento no se han identificado a los agresores.