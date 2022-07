José Ignacio: intento de robo en la casa de Lanata generó críticas de Antía a la fiscalía

En la madrugada de este lunes, un hombre entró en la casa que tiene el periodista argentino Jorge Lanata, en José Ignacio, con la intención de robarle, aunque finalmente escapó de la vivienda sin llevarse nada, informaron fuentes de Fiscalía.

Cuatro horas más tarde, la Policía encontró al hombre y lo detuvo por "actitud sospechosa". Luego se dieron cuenta que tenía "similares características" a las del que había entrado en la casa de Lanata, según habían visto en las cámaras.

Este martes deberá declarar ante Fiscalía, pero tendrá que hacerlo por su propia cuenta porque fue liberado.

Esto despertó las molestias del intendente de Maldonado, Enrique Antía.

"Hoy hubo un hecho que me preocupó. Por suerte se resolvió bien en primera instancia. Un ladrón conocido, con antecedentes, entró a robar a Lanata, el periodista argentino, en José Ignacio. La policía, en poco rato, gracias a los instrumentos que tiene y a las cámaras, pudo detenerlo. Pero a mí lo que me preocupó de esto es que: detenido, con antecedentes, va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá. No lo vamos a poder agarrar", dijo tras un acto en conmemoración a la Jura de la Constitución.

Antía le pidió a la Fiscalía y al fiscal general de la nación que se coordinen mejor estas acciones que "perjudican al país". "Nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero a mí me parece que es importante hacerlo público", explicó el jefe de la comuna.

Además, aseguró a que el periodista argentino "va a hablar bien de la policía, pero a su vez va a hablar mal de la Fiscalía".

De todas formas, fuentes del Ministerio Público explicaron por qué el hombre quedó libre. Como no fue detenido en flagrancia, es decir, cometiendo el delito, tienen que dejarlo libre. Incluso aunque hubieran llevado al hombre detenido ante el juez, éste lo hubiera dejado libre, porque es algo "técnico". En el caso de que se lo hubiera atrapado en flagrancia no se necesitaría una orden de detención.