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MSP divulgó recomendaciones por el dengue para viajeros que vuelven al país

"Si estuviste en un país con circulación, usá repelente durante las 2 semanas siguientes a tu regreso", comenzaron sugiriendo

5 de abril de 2026 13:44 hs
MSP sobre recomendaciones por dengue

MSP sobre recomendaciones por dengue

Getty Images

El Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó mediante sus redes este domingo una serie de recomendaciones para todos los viajeros que retornan al país de lugares con circulación activa de dengue.

"Si estuviste en un país con circulación, usá repelente durante las 2 semanas siguientes a tu regreso", comenzaron sugiriendo.

Después, recomendó revisar, vaciar y limpiar todos aquellos recipientes que hayan juntado agua mientras no estaban en el hogar.

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En cuanto a eventuales malestares de salud, la cartera llamó a estar atentos a los siguientes síntomas:

  • Fiebre de hasta 7 días.
  • Dolor de cabeza.
  • Dolor detrás de los ojos.
  • Dolores musculares y/o articulares.
  • Erupción cutánea.

En caso de detectarse estos síntomas, el MSP exhortó a realizar una consulta médica con un profesional de la salud.

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