MSP divulgó recomendaciones por el dengue para viajeros que vuelven al país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó mediante sus redes este domingo una serie de recomendaciones para todos los viajeros que retornan al país de lugares con circulación activa de dengue.

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"Si estuviste en un país con circulación, usá repelente durante las 2 semanas siguientes a tu regreso", comenzaron sugiriendo.

Después, recomendó revisar, vaciar y limpiar todos aquellos recipientes que hayan juntado agua mientras no estaban en el hogar.

En cuanto a eventuales malestares de salud, la cartera llamó a estar atentos a los siguientes síntomas: