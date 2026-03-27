MSP refuerza controles en cantinas escolares y fija nuevos criterios sobre alimentos permitidos y prohibidos desde 2026

El Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró una guía de alimentos y bebidas recomendadas en centros educativos y reforzó los controles sobre cantinas escolares , en el marco de la normativa vigente que busca promover hábitos saludables en niños y adolescentes , confirmaron fuentes de la cartera a El Observador.

Según las autoridades de la secretaría de Estado vinculadas a la implementación, en 2025 se inspeccionaron 232 centros educativos , en un proceso que incluyó un cambio en la metodología de fiscalización. Sin embargo, la cifra era cuestionable para el propio Ministerio ya que hasta entonces se contabilizaban inspecciones incluso en centros que no contaban con cantina , lo que distorsionaba los resultados.

Con el nuevo criterio, el MSP apunta a mejorar la calidad de los controles , enfocándose únicamente en aquellos espacios donde efectivamente se venden alimentos. Para 2026 , el objetivo es alcanzar las 250 inspecciones .

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La guía se enmarca en la Ley N°19.140 , que promueve la alimentación saludable en centros educativos para prevenir el sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas asociadas.

Tres grupos habilitados

El documento, al que accedió El Observador, establece tres grupos de alimentos habilitados. El primero incluye productos naturales o mínimamente procesados, como frutas frescas, frutos secos sin agregados, leche y agua potable. El segundo contempla preparaciones elaboradas en el punto de venta, como tortas caseras con aceite, galletitas integrales y sándwiches con vegetales y quesos de bajo contenido en grasa y sodio.

El tercer grupo, en tanto, habilita productos envasados, siempre que no presenten sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio. No obstante, el MSP subraya que su consumo no es necesario desde el punto de vista nutricional.

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Bebidas, prohibiciones y recomendaciones

En cuanto a las bebidas, la normativa establece como prioridad garantizar el acceso a agua potable gratuita y desalienta el consumo de refrescos, jugos azucarados, aguas saborizadas y bebidas con edulcorantes.

La guía, que se va a entregar a los centros educativos una vez finalizada la Semana de Turismo, también incluye restricciones específicas: se prohíbe la venta, publicidad y exhibición de productos no recomendados, así como aquellos que presenten octógonos de advertencia. Además, no está permitida la colocación de saleros en los comedores escolares.

Entre las recomendaciones adicionales, se indica la necesidad de asegurar alimentos aptos para estudiantes con requerimientos específicos, como opciones sin gluten o sin azúcar para personas celíacas o diabéticas.

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Ahora el equipo de Fiscalizaciones del MSP se enfocará en continuar con las inspecciones en centros educativos para verificar el cumplimiento de estas disposiciones y la implementación efectiva de la normativa.