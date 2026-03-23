Este lunes arranca la vacunación antigripal 2026 en Uruguay: el plan contará con 600 mil dosis, según MSP

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) inicia este lunes la campaña de vacunación antigripal 2026 en Uruguay . El plan contará con 600 mil dosis , las cuales estarán disponibles de forma gratuita en todo el territorio nacional.

La vacuna puede administrarse a partir de los 6 meses de edad y está especialmente recomendada para personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como adultos mayores, niñas y niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y personal de la salud .

Este año, desde el MSP incluyen dentro de los grupos de especial interés a las personas que trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva avícola , así como a trabajadores del sector ganadero y lácteo , debido a su potencial exposición a virus de influenza .

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La campaña se desarrollará entre los meses de marzo y agosto , con disponibilidad en vacunatorios públicos y privados.

En la web de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) se encuentra la distribución de todos los vacunatorios del país. Se puede acceder a la página mediante este link.

La influencia estacional (gripe), según datos compartidos por el MSP, afecta a más de 110.000 niños menores de 5 años, con 1.758 hospitalizaciones, y a más de 45.000 personas de 65 años o más, con 5.256 hospitalizaciones y 1.460 fallecimientos asociados a la enfermedad.

A nivel regional, la influenza provoca cientos de miles de hospitalizaciones cada año y decenas de miles de muertes.

En Uruguay, la vacunación evita entre 7.000 y 9.700 casos en menores de 5 años, incluyendo más de un centenar de hospitalizaciones, y más de 5.000 casos en personas mayores, junto con aproximadamente 600 internaciones evitadas, según datos de la cartera.

Las vacunas disponibles hoy en Uruguay cubren la influenza A (H1N1), la influenza A (H3N2), variante que encendió las alarmas en Europa, y la influenza B (el linaje Victoria).

Grupos prioritarios para recibir la vacuna

La vacunación antigripal 2026 desde su inicio estará disponible para toda persona que desee vacunarse. No obstante, las estrategias de captación se orientarán prioritariamente a poblaciones con mayor riesgo de desarrollar influenza grave y sus complicaciones.

En este sentido, desde el MSP priorizarán la vacunación de los siguientes grupos: