El exclusivo salón de fiestas que nació del fútbol y la pasión por la decoración y marca tendencia en la nueva era de las celebraciones infantiles

La forma de festejar los cumpleaños infantiles cambió. Lo que décadas atrás se arreglaba con una torta simple, un par de globos y alguna guirnalda ahora es una nueva industria en torno a la celebración y en Ciudad de la Costa una mujer fue pionera en esta tendencia de festejar a lo grande .

Paola Portela siempre fue apasionada por la decoración y en el primer cumpleaños de su hija Franccesca lo plasmó en un salón digno de revista. Empezó a hacer de esa vocación un trabajo y el boca a boca le sirvió de base para crear una clientela fiel que la siguió llamando incluso cuando su vida se había mudado temporariamente a Paraguay.

La profesión de su esposo, Miguel Amado , como jugador de fútbol llevó a la familia a tierras guaraníes, pero Portela no dejó que eso fuera un impedimento para emprender. ”Venía desde Paraguay para hacerles el evento que tuvieran. A veces gastaba miles de dólares en pasajes para hacer un evento por el que cobraba $13.000, pero no quería perder ese vínculo, ellas me elegían” , recuerda ahora, a 13 años de ese momento, en entrevista con Café y Negocios.

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El fútbol los volvió a traer a Uruguay y, en 2013, se decidió a dar el paso e invertir en su propio salón de eventos: Dolce Franccesca, en honor a la primera de sus tres hijos. Pero ese camino no estuvo exento de obstáculos. Desde Paraguay pagaron por la construcción de un salón que no se llevó a cabo y por esa estafa perdieron US$ 40.000 . “Fue lo peor que me pasó, tuvimos que dar marcha atrás”, recuerda la empresaria que después del engaño apostó a su arquitecta para volver a cotizar y empezar de nuevo.

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Destinaron todos sus ahorros al salón ubicado sobre Avenida Costanera y San Marcos en El Pinar. Luego de adquirir el terreno por US$ 110.000 invirtieron, en principio US$ 80.000 en montar el salón y, luego, perdieron la cuenta de cuánto gastaron al seguir sumándole cosas. “Invertimos todo lo que teníamos”, apunta Portela.

“Nunca imaginamos la magnitud que iba a tomar”, reconoce.

Así fue que en 2017 por fin pudo comenzar a organizar eventos en Dolce Franccesca. “No teníamos la casa de los sueños de todos los jugadores cuando se mudan en La Tahona o en Carrasco, pero teníamos el negocio y para nosotros eso era lo más importante”, remarca la empresaria.

“Con plata todos invertimos”, dice. Para ella la clave del éxito es lograr que esa inversión les permitiera generar ingresos similares a los del fútbol, una carrera bien paga, pero corta y con poco margen para el fracaso. “Eso no es fácil, porque después que te retirás es muy difícil conseguir un negocio o algo que te reditúe de la misma manera”. Con gran esfuerzo y dedicación full time ellos lo lograron.

Para hacerle frente a su rol como emprendedora Portela se formó en decoración a través de cursos internacionales que tomo en Paraguay y Argentina. Con esa capacitación hizo contactos fuera de fronteras con los que fueron creciendo a la par y viendo cómo eran protagonistas de la transformación del negocio de los festejos en la región.

El camino a ser referentes en celebraciones premium

Los colores al azar y la decoración genérica e improvisada había quedado atrás y Paola Portela lo tenía bien claro.

Tomó decisiones osadas para la época, pero que marcaron tendencia en la industria de los festejos, como priorizar los espacios neutros con paredes blancas donde destacaba la decoración pensada al detalle para cada ocasión.

“Me gustaban mucho las casitas americanas y quería crear algo que acá no existía”, cuenta. Así fue que en ese predio 2.000 metros cuadrados instalaron un local diferente a todos, que llamaba la atención a tal punto que la gente “se paraba a sacarle fotos” en sus primeros tiempos, y aún lo hacen los turistas.

Además, se animaron a emprender en una zona que luego sería boom de residentes y visitantes pero que, en ese tiempo, no se anticipaba como un lugar accesible para celebraciones. “Confié en mi intuición”, dice la empresaria y recuerda que en ese momento voces con más experiencia en los negocios le aconsejaban que no lo hiciera.

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Más allá de lo estético, la dedicación a tiempo completo al salón es, según Portela, su principal diferencial y destaca que ya sea ella o su esposo están siempre en los eventos para asegurarse de que todo salga acorde a lo planeado.

Si bien los festejos infantiles son los más demandados en Dolce Franccesca también hay lugar para cumpleaños de 15 y eventos sociales. Entre semana se ofrecen propuestas más accesibles para niños después del colegio y en los fines de semana se despliega el mayor potencial del negocio con eventos de mayor porte y planificación.

En su propuesta que abarca hasta 110 personas el servicio es all inclusive. Solamente está permitido llevar la torta si el homenajeado lo prefiere. El resto del servicio- tanto animación como gastronomía y servicio- son exclusivas del local que ya trabaja con proveedores que le garantizan un servicio de alto nivel, por ejemplo en pastelería, y en catering ellos mismos se encargan de la elaboración.

“Cuando uno quiere la perfección total, delegar es difícil”, reconoce la empresaria.

El buen servicio y la infraestructura fuera de lo habitual hicieron que el salón se posicionara entre figuras del deporte y el espectáculo como Claudia Fernández que eligieron este emprendimiento para sus celebraciones.

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La mayor parte de sus clientes, cuenta Portela, más allá de Ciudad de la Costa llegan desde Pocitos, Punta Carretas y Punta Gorda todos los fines de semana y desde los colegios de Carrasco también durante la semana gracias a la promoción que crearon para quienes quieren festejar cumpleaños después de clases. También ha pasado que lleguen familias enteras desde Punta del Este, Punta Ballena y hasta de Salto.

Los festejos más económicos de Dolce Franccesca son de lunes a jueves para hasta 25 niños y valen $ 21.500 con menú, bebida y animación incluida. Los fines de semana este presupuesto puede subir hasta los $ 60.000 porque se suma la decoración y otros servicios extra.

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¿Qué incluyen sus festejos? Mobiliario exclusivo con sillas cristal ghost y arañas de cristal. Muebles de jardín, sombrillas. Sala de juegos sectorizada en dos plantas, con casita exterior, cancha de fútbol 5 y una gran pérgola con arañas de cristal. Tirolesa, cama elástica, playstation, rueda de la fortuna,ping pong, área para bebés, sweet truck, tejo bowlinkg, sector de belleza y de barbería, disfraces. Además de estacionamiento, wifi, cobertura médica y cámaras de seguridad. A estos servicios es posible agregarle también inflable, la contratación de personajes, glitter bar y sorpresitas de Dolce Franccesca, entre otros.