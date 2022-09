¿Por qué ocupan Humanidades el martes y el miércoles habrá paro en toda la Udelar?

La sede central de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación —en el barrio Cordón norte— estará ocupada todo este martes. Es la antesala de días que prometen estar convulsionados en la Universidad de la República (Udelar) y en las que se estiman movilizaciones “sin precedentes” en los últimos años.

En la Universidad de la República hay enojo. Es una bronca que los estudiantes, docentes y funcionarios no docentes fueron masticando desde que el Ejecutivo presentó su proyecto de Rendición de Cuentas y que esta semana en curso, con la comparecencia en el Senado de las últimas delegaciones —incluyendo la liderada por el rector Rodrigo Arim—, alcanza su máxima expresión.

Porque además de la ocupación en Humanidades y la promesa de ocupaciones en otras facultades —por ejemplo la de Información y Comunicación—, el miércoles habrá un paro de 24 horas acompañado por todas las gremiales, en la mañana habrá una movilización hasta el Palacio Legislativo para apoyar la delegación universitaria que se presentará en el Senado, y en la noche habrá un acto —con conferencia de la Asamblea General del Claustro— para manifestar la “preocupación por las condiciones para el desarrollo del conocimiento en nuestro país que establece esta nueva Rendición de Cuentas” y que, tal como está redactado el texto hasta ahora, haría decaer el presupuesto universitario en más de 7% a fin del quinquenio y la reducción salarial de los docentes superaría el 5%.

A diferencia de las ocupaciones estudiantiles en liceos, en que autoridades y alumnos tienen visiones encontradas, en la Udelar no hay dos posturas. El reclamo es unánime. Porque hay siete carreras en los centros universitarios del interior que, pese a haber sido aprobadas, no podrán dar inicio por falta de fondos. La relación de horas docentes por estudiante se reduciría al mínimo histórico de 1,52 horas por alumno. No podrán entregarse más de la mitad de las becas solicitadas por alumnos y que cumplen los requisitos de aprobación. Y los profesores de menor grado están percibiendo menos salario que sus pares de la ANEP y la UTEC, brecha que se agrandaría dado que la recuperación salarial diferencial propuesta por el Ejecutivo no los tomaría en cuenta.

Por eso en la ocupación en Humanidades no habrá orden de desalojo. Tampoco habrá mensajes contradictorios en el paro de este miércoles. “La Universidad viene creciendo en la cantidad de estudiantes y que cada vez hay más universitarios que son los primeros en sus familias en alcanzar este nivel, pero la infraestructura, las becas, el salario y horas docentes no vienen acompañando este crecimiento”, explicó Andrés Fernández, secretario de Comunicación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

Fernández aclaró que en su Facultad de Humanidades la ocupación obedece a razones que se extienden a casi todos los servicios: “Hay falta de horas docentes y por eso un estudiante que trabaja no pude cursar más de dos asignaturas por semestre, ya que hay clases en cualquier turno mezclado”.

No solo eso: de las dos grandes obras edilicias que la Udelar proyecta para el mediano plazo está la Facultad de Química y la de Humanidades. “Si se quita el adicional del Fondo de Solidaridad, como propuso el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno, no estará el dinero base para la construcción del nuevo edificio que se proyecta en Eduardo Acevedo y Canelones”.

Ocurre que ese adicional del Fondo de Solidaridad se usa exclusivamente para obras edilicias. La Intendencia de Montevideo, tras un intercambio de padrones, entregó a la Udelar el predio de Eduardo Acevedo donde antes funcionaba el auto-test de la comuna y el lugar de partida de los exámenes de conducir. Allí se construirá la nueva sede de Humanidades.

La votación en que la asociación de estudiantes de Humanidades decidió la ocupación no estuvo exenta de polémica. Una puja por la representatividad que tiene como protagonistas a dos corrientes de ese servicio hizo que haya quejas sobre la legalidad de la votación y sobre la “censura” a una gremialista. La Asamblea de Estudiantes de Educación denunció: “¡Le apagaron el micrófono a una compañera mientras leía un informe de la Asamblea de Educación! Tal vez no nos sorprenda de parte de autoridades déspotas como Robert Silva a lxs compañerxs del Cerro, pero, ¿en el contexto de una asamblea por y para estudiantes? ¿En nuestra propia casa de estudios?”.

Aun así, todas las partes estudiantiles coincidieron en la medida de ocupación en apoyo al eje más sensible que son las condiciones de los docentes. “La ocupación no es algo especial de Humanidades, sino que es parte de la estrategia de todo el gremio docente de intensificar las medidas de lucha porque la situación presupuestal y salarial es dramática en toda la Udelar”, explicó Sabrina Álvarez, de la Asociación de Docentes (Adur) de Humanidades.

El miércoles, a su vez, en el acto de la Asamblea General del Claustro, hablará, entre otros, Gonzalo Moratorio, uno de los diez científicos más destacados en la pandemia por la revista Nature y uno de los ideólogos de los test de diagnóstico contra el covid-19 que pudo realizar Uruguay cuando escaseaban en el mundo. Con su presencia, la Udelar quiere dar una señal al sistema político sobre la contribución que tuvo la Universidad a la hora de enfrentar la emergencia sanitaria, incluso haciendo inversiones que escaparon al presupuesto asignado y cediendo las horas docentes para la causa.