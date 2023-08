"Postura correcta" y "no usar banderas" partidarias: la guía de Cabildo y las primeras horas de recolección de firmas por una "deuda justa"

–Deuda Justa, buenas tardes.

A horas de haber lanzado la campaña de recolección de firmas, el call center montado en la sede de Cabildo Abierto ya está activo del otro lado de la línea, y de hecho ofrece la casona sobre San José y Aquiles Lanza como un local accesible en el Centro de Montevideo por el que pasar a firmar para habilitar un plebiscito por la reestructura de deudas.

Pero aún es pronto, y de los 25 enclaves exhibidos en la página web por los que pasar a firmar en Montevideo, son pocos los que están operativos. Algunos no arrancaron, otros son a demanda según consultas telefónicas y del barrio, y otros aguardan para salir a recorrer ferias. Todavía no hay puestos en las plazas o las principales avenidas con la nueva propaganda de colores blanco, verde y azul.

"Nuestra lucha tiene que ser el uno a uno. De repente uno puede estar cuatro horas en una esquina y terminar sacando cuatro firmas. Acá cada uno conoce a su vecino en el barrio", le dice la diputada cabildante Elsa Capillera a 16 militantes de su agrupación, reunidos el miércoles por la noche en el local de General Flores y Santiago Sierra.

"De acá me tengo que ir por lo menos con 100 (papeletas), no sabés cómo me tienen en la cooperativa", le devuelve un dirigente barrial del Cerro.

Capillera, la diputada de Casavalle que busca erigir su propia agrupación nacional, sostiene ante los suyos que "el celular no da abasto", que en las fábricas le piden hojas: "Acá somos 40 y todos firman". "Tenemos como meta llegar a fin de año con las firmas, que no se venga abril y estar remando para llegar", arenga.

Foto: Leonardo Carreño.

Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto

"La cuenta que se sacó es: hay 200 puestos por Uruguay. Si cada uno junta 16 por día, ya está", resume a los suyos en un discurso que finalizará con voz quebrada y agradeciendo a los "fundamentales" que la rodean, con los que está montando una estructura nacional como agrupación cabildante Purificación.

Cada uno de los cerca de 700 recolectores de firmas en las calles tiene minuciosamente detallado cómo proceder, según una "guía práctica" distribuida por el novel partido –sin experiencia previa en plebiscitos– y a la que accedió El Observador.

Los militantes deberán atender detalles básicos, como el de llenar formularios en imprenta y lapicera azul, o procurar que las firmas sean "lo más parecido posible" a la credencial cívica y velar por una "máxima protección" de las hojas a entregar a la Corte Electoral.

La fuerza política llama a los equipos en calle a "mantener una postura correcta y acciones acorde a una buena educación", en tanto "estarán siendo observados en todo momento" y "no faltará quienes pretendan obtener fotos o videos de integrantes en actitudes indebidas para desacreditar la tarea".

Advierten que los "indecisos o tímidos" tendrán "dudas de acercarse a la mesa" si observan "un mal comportamiento", o que los militantes "están desatentos, charlando entre sí, desconectados de la tarea o en uso prolongado de celulares. Y para quienes estén en contra del plebiscito, a quienes identifican como posibles cuestionadores, una recomendación clara: "Con ellos es conveniente no perder el tiempo. Simplemente pedirles su colaboración para que los dejen continuar con su tarea".

Las prohibiciones o limitaciones también son concretas: "Importante, no hacer comentarios de política partidaria de ningún sector", o que "no se pueden usar banderas y/o elementos distintivos de Cabildo Abierto"; o que "el logotipo de campaña no se altera bajo ningún concepto"; o que el call center "no hace apreciaciones personales sobre la campaña" y "no da información a la prensa".

Desde Cabildo incluso negaron el acceso a la sede para hacer imágenes del punto de recolección de firmas si no habían dirigentes presentes.

Foto: Leonardo Carreño.

Comenzó la recolección de firmas de Cabildo Abierto

La guía sugiere también las respuestas a interrogantes cantadas.

–¿Por qué CA viene a plantear el tema a un año de las elecciones?

–CA planteó el tema desde el primer día, no es un planteo de ahora.

–Con un interés del 30%, ¿se quiebra el sistema en nuestro país?

A eso contestan que "tal y como está hoy", el sistema financiero "ya tiene fecha de caducidad", con 700 mil deudores irrecuperables y un millón en el Clearing. "Limitar los topes dará certezas", afirman, y añaden: "Limitar los intereses de una usura de más del 100% en un país cuya inflación no llega a dos dígitos, es una medida de certeza jurídica y salud financiera" y permitiría a los acreedores "recuperar el capital que hoy consideran incobrable".

–¿No es un acto de demagogia por parte de CA?

–CA no vino a la política para mirar al costado.

Ante eso aseguran estar para "encarar los problemas de la gente y eso al parecer molesta mucho", porque el partido está "bajo un ataque constante, incluso de parte de los socios en la coalición de gobierno". Hablan de "ataques furibundos que azotan" al partido "que se animó a plantear" el tema, y que "demagogia es decir que somos un país en crecimiento cuando más del 35% de la población económicamente activa está endeudada al punto de ser considerada irrecuperable".

–¿Hasta qué punto no es una palanca electoral para CA?

–Es lo que es... será la ciudadanía quien dirá si estamos en el camino correcto o no.

–¿CA quiere usar el tema de la reestructura de deudas para intentar despegar de la coalición de gobierno?

–CA no vino a la política para ser políticamente correcto.

Para cada uno hay un párrafos de información que justifican los datos acuciantes de endeudamiento y el fracaso de la vía legislativa para solucionarlo.

–¿CA se vale del endeudamiento como bandera para intentar definir su tercera visión?

Ante eso sostienen que "el tema ha unido en su visión al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente en un frente contra CA y a favor de continuar beneficiando a las financieras". "¡Cabildo no mira la política como mojones electorales!", exclaman y plantean que el endeudamiento "no admite más demora".

–¿Con este proyecto de CA se va a restringir el crédito?

–Eso no debería pasar, desde el 2007 se permitió grandes márgenes de ganancia con intereses superiores al 100% del capital pedido. Hoy las ganancias son abusivas y el sistema no quiere perder ese sitial, pero es imposible que el sistema político siga mirando para el costado (...).

El partido asegura que "existe margen para hacer readecuaciones" y que "con la reincorporación de personas físicas al sistema, el mismo se debería autorregular rápidamente".

Mientras tanto, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, aguardaba el martes por las papeletas cabildantes, para ya el domingo recorrer la feria de Tristán Narvaja. El colectivo también acompaña una consulta popular independiente para que los contratos con el Estado no puedan ser secretos.

"La jugada va a ser esperar a coordinar con la gente de la ATSS, por el plebiscito contra las AFAP, y cuando estemos prontos, salir a buscar firmas para las tres papeletas", dice Vega a El Observador.