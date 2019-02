Precandidatos del Frente Amplio se tiraron guiños entre sí y compartieron dardos a la oposición

Los aniversarios del Frente Amplio, cada 5 de febrero, son siempre una instancia que corta el receso veraniego con una cuota de efusividad política que reúne a dirigentes y militantes por igual.

Este martes, en el Parque Rodó, el acto tuvo el condimento especial de la campaña electoral, una que el propio oficialismo reconoce como la más reñida y complicada desde que llegó al gobierno.

Sabedores de la difícil tarea que tienen por delante, los cuatro precandidatos frenteamplistas –Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara– subieron juntos al estrado para dar una muestra de unidad, y sus discursos dejaron en claro que el adversario está al otro lado de la vereda.

Los cuatro se tiraron guiños entre sí –Cosse valoró el estado del Parque Rodó y lo atribuyó a la gestión de Martínez en la Intendencia, Bergara reconoció el acento de la exministra en los temas de tecnología y Martínez auguró que estaría de acuerdo con todo lo que dijera el comunista Andrade– y apuntaron sus dardos contra la oposición.

Cosse, la primera en hablar, dijo que en el mundo hay “un gran desorden” y que el Frente Amplio es la fuerza política capaz de llevar a Uruguay a “encontrar su lugar”. “No lo vamos a hacer aplicando recetas viejas a problemas nuevos. Porque nosotros sabemos innovar”, dijo la precandidata. “No lo vamos a hacer desconociendo derechos. No lo vamos a hacer retrocediendo, ni avasallando, porque somos una fuerza de paz y pacificadora. Y no lo vamos a hacer usando el miedo. Lo que nos une es la fuerza transformadora del humanismo”, agregó.

Bergara, que le siguió en la oratoria, dijo que “soplan vientos huracanados de la derecha internacional y de la derecha regional”, y señaló como “imprescindible” que el Frente Amplio “siga firme” en Uruguay.

“La derecha se mira en espejos inaceptables para nuestra sensibilidad”, dijo el expresidente del Banco Central, quien criticó puntualmente la propuesta de reforma constitucional del precandidato nacionalista Jorge Larrañaga y su campaña vivir sin miedo. “Por supuesto que todos queremos vivir sin miedo. Pero, ¿no les da un poquito de miedo pensar en una sociedad militarizada, o en allanamientos nocturnos? ¡Todas cosas que en el pasado nos trajeron tanto dolor!”, expresó Bergara, levantando la ovación del público.

Martínez también tiró varios palos a la oposición durante su oratoria y se quejó por las críticas al Frente Amplio. “Un día sí y otro también tratan de convencernos de que está todo horrible, espantoso, pero los indicadores hablan de crecimiento, redistribución, la baja increíble de la indigencia, de democracia plena y baja corrupción. Hemos cambiado y seguiremos cambiando este país”, dijo el precandidato.

Óscar Andrade, último en la lista de oradores, fue el más ovacionado incluso antes de empezar a hablar. El precandidato comunista argumentó que la política se divide entre quienes “toman partido por el pobrerío y quienes toman partido por el de riñón cubierto”, y aseguró que el Frente Amplio gobernó para los más pobres.

“Todos lo que nos podamos criticar es lo que falta avanzar en materia de redistribución, y eso no va a venir de la mano del neoliberalismo. Todo lo que nos falta avanzar en derechos humanos no va a venir de la mano del neoliberalismo. Todo lo que podamos criticar en materia de derechos laborales, humanos, de vivienda, no va a venir con el neoliberalismo”, señaló.

Además, cuestionó “a la derecha” por prometer que bajará impuestos y dijo que la única promesa que le puede creer a la oposición es la de hacer que la población “adelgace” sin hacer ejercicio. El ex dirigente del SUNCA dijo que en caso de llegar a la presidencia su gobierno no tendría conflictividad con los “movimientos sociales” –desde el sindicalismo o el feminismo– sino con “la Asociación Rural del Uruguay, los bancos y el Círculo Militar”. “Pensamos en un gobierno con más pueblo participando”, agregó.

Andrade finalizó con un pedido que resumió el tono de los discursos de los cuatro contendientes en la interna del oficialismo: “Construyamos unidad en el acuerdo o la discrepancia, discutamos como compañeros sobre todo en la discrepancia. La interna no es para patearnos los tobillos, es para fortalecernos en la lucha general”.

Miranda también le pegó a la oposición

Previo a que los precandidatos tomaran la palabra, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda también le tiró dardos a la oposición. "Solo los une la voluntad de frenar las transformaciones que venimos llevando adelante hace 15 años", señaló Miranda, y llamó a cuidar la unidad para "evitar" la "ola restauradora" que avizora en la región. "El barrio está complicado", dijo el presidente del FA.

Presentes

El acto contó la presencia de las figuras de primera línea del gobierno y la fuerza política. El expresidente José Mujica y la actual vicepresidenta Lucía Topolansky siguieron los discursos sentados en la segunda fila de sillas dispuestas sobre el predio del parque. A unos pocos metros, la ministra de Educación María Julia Muñoz escuchó atentamente a todos los precandidatos, pero alzó una bandera con la imagen de Cosse cuando habló su excompañera de gabinete, volviendo a demostrar una vez más su preferencia en la interna.

El discurso de Cosse también fue seguido de cerca por Guillermo Moncecchi y Olga Otegui, que quedaron como número uno y dos –respectivamente– tras la renuncia de la ministra, que a partir de ahora se dedicará únicamente a la campaña.

El comando de campaña de Daniel Martínez desplegó una carpa en la entrada al parque que nucleó a los referentes de su equipo y a los líderes de los sectores que apoyan su candidatura. Allí estuvo el ministro de Economía Danilo Astori, entre otros.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi y el ministro de Trabajo Ernesto Murro también asistieron al acto, al igual que el exvicepresidente Raúl Sendic, que posó para la foto con varios militantes.