Precios de las lanas en Australia acumulan números rojos

Sigue acumulando números rojos el mercado lanero australiano, con una demanda que no se recupera y que ajusta los precios a la baja (ver el informe en las páginas 6 y 7). En tanto, en la plaza local hay algunas referencias para lanas medias, con productores e industria administrando el tema espacio ante una nueva zafra que llega.

El Indicador de Mercado del Este (IME) perdió 30 centavos o 4,2% en la semana cerrando en US$ 6,85 por kilo base limpia, el menor valor desde agosto de 2009. En el acumulado de la zafra 2020/2021 –comenzó en julio– el indicador ya retrocede 11,15%.

En la divisa Australiana el IME retrocedió 59 centavos o 5,9% hasta AU$ 9,45 por kilo, el menor nivel desde octubre de 2012. En lo que va de la zafra 2020/2021 el indicador cae 14% (la oficina técnica del gobierno australiano estimó para el promedio de 2020/2021 un retroceso de 17% en el IME).

La oferta fue de 33.300 fardos con una comercialización de 74,3%. Según los reportes desde Australia, hubo algo demanda principalmente desde China, aunque aparecieron pedidos desde Europa. Para la semana que viene la oferta será de algo más de 22.400 fardos.

Juan Samuelle

Fuentes de la industria local consultas por El Observador indicaron que se dieron algunas consultas desde Europa una vez que termina el verano en el hemisferio Norte, pero sin una demanda concreta. La tónica general es que por la pandemia bajó el comercio y se acumularon stocks desde los que hay que salir.

En la industria se trabaja con algún stock y negocios previos, pero con una muy cauta demanda externa. Por lotes Corriedale de 28 micras grifa verde las referencias manejadas en el mercado se ubican entre US$ 2,20 a US$ 2,30 por kilo. “Por lanas finas no hay valores. Se debería hacer un cálculo con precios en Australia y eso da valores a lo que nadie vendería”, agregó un industrial.