Preocupa a la Jutep que ANCAP no responda sobre gastos de Sendic

A casi un mes de haber recibido el directorio de ANCAP el pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de entregar el detalle de los gastos por el uso de la tarjeta corporativa del expresidente de la petrolera Raúl Sendic y demás jerarcas, el ente aún no respondió.





En la petición del organismo anticorrupción se especificó que los datos le fueran entregados "a la mayor brevedad posible". Sin embargo eso no ocurrió y la dilatoria en responder generó preocupación en las autoridades de la Jutep, según supo El Observador.





El diario El País informó el 25 de junio que la Jutep estaba por enviar el petitorio, en el solicitó al ente un "informe oficial y bien detallado".





El uso que el hoy vicepresidente de la República hizo de la tarjeta corporativa de ANCAP está siendo revisado por la Jutep, por el tribunal de conducta política del Frente Amplio –que sobre ese aspecto pidió conocer si el tema pasó por el Tribunal de Cuentas– y además está a nivel de la Justicia especializada en crimen organizado. El fiscal Luis Pacheco tiene, en uno de los expedientes, adjuntado lo ocurrido con las compras que realizó Sendic. La denuncia sobre la gestión de ANCAP la presentaron los partidos de la oposición luego de que fuera revisada en una comisión investigadora del Senado que el Frente Amplio habilitó con sus votos. El semanario Búsqueda informó el 8 de junio que Sendic compró con la tarjeta de ANCAP en tiendas de ropa de Uruguay y del exterior, en supermercados, en una mueblería, free shops y en comercio de electrónica, entre otros.





De acuerdo al protocolo aprobado por el Directorio de ANCAP en 2011, durante del gobierno de José Mujica, esas tarjetas que se les entrega a los directores son para cubrir "gastos imprevistos" que aparezcan durante "misiones de trabajo". Los datos con las compras surgieron de la respuesta a un pedido de acceso a la información sobre los movimientos de esa tarjetas. Búsqueda publicó los gastos que realizó Sendic con la tarjeta Visa del Banco República y no así los realizados con las MasterCard del BROU porque no incluyeron el detalle de los estados de cuenta.





En relación al expresidente de ANCAP y hoy intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el exdirector Germán Riet, Sendic fue el que más compras realizó entre los años 2005 y 2008 según la información oficial.

Sendic estuvo en ANCAP, como director, vicepresidente y en la presidencia del Directorio, por un total de 9 años.





Luego de conocerse la información, el hoy vicepresidente de la República, cuya figura se vio afectada tras la investigación del Senado sobre su gestión en ANCAP, convocó a los medios para explicar que todas compras que realizó con esas tarjetas de crédito estuvieron vinculadas a su función.





Búsqueda consignó que los gastos que le llamaron la atención fueron por $ 29.000 y unos U$S 3.000. Otros gastos incluíanalmuerzos y cenas. El listado internacional incluye gastos en Duty Free por US$ 832, en la tienda Apple (España) por US$ 628, Ese Calzados (Argentina) por US$ 264, Palacio del Casimir (en Panamá) por US$ 179, Adidas (España y Rusia) por US$ 132, así como otras compras más pequeñas concretadas en Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, Perú, Brasil, Israel e Italia.





En Uruguay, Sendic gastó $ 9.000 en Gold Joyas, $ 6.745 en Divino, $ 4.399 en Devoto, $ 3.289 en Jean Vernier, $ 1.530 en Bazar La Ibérica, $ 1.090 en América Ropería, $ 590 en Arrow, $ 520 en Bookshop, $ 450 en Librería Papacito, y $ 399 en Tienda Inglesa.

A su vez, en el programaAsí nos va de Radio Carve se informó que los gastos totales con dos tarjetas de crédito corporativas utilizadas por Sendic ascendieron a

$ 538.973 y US$ 38.325.

"Lo que quiero decir es que todas las compras que están referidas ahí tienen que ver con la actividad. Tiene que ver con que en algún viaje había que comprar algunos presentes para llevar como el caso de las compras de una joyería, unas corbatas o unos libros. O un presente para una determinada visita que podíamos tener en el Uruguay", explicó Sendic. También dijo que en algún viaje su equipaje no llegó a tiempo y debió realizar algunas compras para poder cumplir con la agenda pactada.