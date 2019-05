Preocupado por los “debates artificiales”, Sanguinetti presentó “ideas” para la coalición

"El país está hipotecado, no está quebrado pero lo estará si el gobierno que viene no asume con responsabilidad la tarea”. Así comenzó Julio María Sanguinetti su discurso durante el cierre del ciclo “ideas para el 2020”, once encuentros en los que los técnicos de Batllistas delinearon el programa de gobierno que le presentarán a la ciudadanía y que será la base sobre la que buscarán construir una coalición para vencer al Frente Amplio.

El líder de Batllistas dedicó buena parte de su exposición a destacar los motivos por los que había retornado a la actividad política y dijo que hacía “muchos años” que no estaba tan “contento”. “Luchamos por un concepto, por una filosofía y tenemos que recuperar el orgullo de lo que significa ser colorados”, pidió.

Sanguinetti expresó su preocupación por el nivel del debate que se está desarrollando en esta campaña electoral y llamó a los políticos a dejar de discutir “anécdotas efímeras”, mantener “debates artificiales” y empezar a hablar de los “temas importantes” como la seguridad, el deterioro de la economía y la necesidad de realizar una reforma de la seguridad social. “Nosotros como batllistas no vamos a transitar los caminos de la superficialidad”, dijo y señaló que “nuevamente” el país se veía ante la urgencia de “reordenar” las “finanzas del Estado”.

El dos veces presidente manifestó que no había “conciencia real” de la situación, aunque Tabaré Vázquez y Danilo Astori hayan dicho que hay una “crisis de la seguridad social”. “El sistema está en riesgo y la situación económica puede deteriorarse si no se hace lo que hay que hacer para reequilibrarla”, agregó. Su propuesta consiste en hacer un “reajuste” defendiendo las AFAP y permitiéndole a cada persona saber cuánto tiene ahorrado, algo que el BPS “no hace”.

Las comisiones técnicas que armaron el programa se reunieron durante abril y mayo, fueron encabezadas por el expresidente del Banco de Previsión Social, Juan Berchesi y estuvieron conformadas por varios exintegrantes de sus gobiernos como Luis Hierro López, Renan Rodríguez, Didier Opertti y Carlos Steneri, entre otros.

En materia económica, las propuestas –que fueron elaboradas por Isaac Alfie, Ariel Davrieux, Ricardo Pascale, Luis Mosca, Gustavo Michelin y Horacio Bafico, a quienes consideró como el “equipo de lujo de la República”– buscan alentar la “inversión” y mejorar la “productividad”, además de una reducción de los funcionarios públicos a través de la no renovación de vacantes. “En estos años hubo un crecimiento que fue improductivo”, señaló Sanguinetti y dijo que el alto déficit fiscal que actualmente se ubica en 4,5% del PBI y la falta de competitividad eran dos de los grandes problemas.

El líder de Batllistas criticó las políticas de seguridad del Frente Amplio, dijo que las “bandas armadas” llegaron a Uruguay hacía menos de diez años y señaló que era un error plantear la regularización del mercado de la marihuana como una medida de seguridad. Para Sanguinetti, el "consumo de drogas" tiene que ser un tema de campaña ya que es un “serio problema de salud y espiritual”. “Uruguay está afectado más seriamente de lo que se habla. Recorro el país y veo por todos lados familias destruidas por los hijos que han caído en la droga”, dijo.

Desde que retornó a la primera línea de la actividad política, Sanguinetti ha repetido que la oposición debe construir una “alternativa democrática clara” y que el eje de esta división es entre los que consideran a Venezuela una dictadura y quienes piensan que es una democracia. Su objetivo era que en junio la oposición se pusiera de acuerdo en tres o cuatro puntos clave, aunque ahora espera que puedan hacerlo para octubre.

Otro de los focos de su programa está puesto en la inserción internacional. Para el líder de Batllistas, Uruguay debe “mirar al mundo” y salir a buscar acuerdos comerciales con el resto de los países, una iniciativa que comparte con el resto de los candidatos blancos y colorados.

En materia de salud, dijo que el sistema no podía "hundirse" por el "burocratismo socialista" y señaló que debían corregirse las "demoras" en muchos de los prestadores.

Nueva gira por todo el país

Fuentes de Batllistas dijeron a El Observador que en este último mes la estrategia de la campaña –definida como “improvisada” por el precandidato– consiste en seguir participando de actos y recorridas, ya que Sanguinetti está conforme con los resultados de las últimas encuestas y que por eso no piensa realizar grandes cambios. Salvo Radar, el resto de las encuestadoras lo ubican primero en la interna colorada.

Batllistas no tiene comando de campaña ni búnker y las principales actividades se realizan en la Casa del Partido Colorado, la cual quiere “revitalizar”.