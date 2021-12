Presidente de River: "Tengo razones para decir que Gallardo se queda y razones para decir que no"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, que el fin de semana termina su segundo mandato en el club y por estatutos no puede continuar en el cargo, fue consultado este miércoles sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como técnico del club y la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya.

Demian Alday Estevez / Pool / AFP

Marcelo Gallardo

"Marcelo tiene una característica que es hacer introspección, su análisis y él tomará la decisión. Tengo razones para decir que veo que va a quedar y razones para decir que no. Pero es una decisión que solamente la puede tomar Marcelo Gallardo. No tengo la menor idea porque son cosas muy personales. Estos días (dio libre al plantel lunes, martes y miércoles) le han venido muy bien, se ha tomado un descanso para hacer las últimas reflexiones y luego tomará la decisión. Cualquiera sea, por supuesto que el hincha de River lo que quiere y lo que quiero yo como presidente que termina su mandato, es que él continúe. Ahora, también entiendo que una persona puede hacer su análisis y pensar si tiene la energía, la fuerza, la actitud para poder seguir, porque es un hombre que trabaja día y noche, es impresionante lo que dedica y la capacidad que tiene. Ojalá prosiga, pero no puedo decir, mentiría si digo algo. Solamente Marcelo Gallardo con su cabeza y su razonamiento puede tener claro lo que va hacer", expresó D'Onofrio en Radio 10.

Luego sintetizó cuál ha sido el aporte de Gallardo en los últimos ocho años: "Son años gloriosos, pero no solo de campeonatos ganados, sino por el trabajo, por los valores, por como dejó el sello, la conducta, la disciplina, las formas; River ha sabido ganar y ha sabido perder, y Marcelo eso lo fue marcando todo el tiempo".

D'Onofrio recordó que fue Enzo Francescoli, director de fútbol de la institución, el que le dijo que tenía que contratar a Gallardo cuando se fue Ramón Díaz.

Consultado sobre si ve a Gallardo dirigiendo a Uruguay, el presidente respondió: "Eso ya no sé, es una decisión de Marcelo. Espero que su decisión sea mantenerse en River", respondió.