Gallardo y su continuidad en River: "Voy a replanteármela seriamente"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, puso en duda su continuidad al frente del equipo luego de diciembre de 2021 tras la victoria del jueves ante Racing con la que logró por primera vez el campeonato local argentino.

"Lo voy a reflexionar. Sí, me lo voy a replantear, no lo hice hasta ahora porque no merece que mi energía esté en otro lado más allá de que lo que nos estábamos jugando, algo que nosotros teníamos deseo de ganar y no quería ir más allá. A partir de ahora voy a replantearme seriamente", aseguró en declaraciones a ESPN.

Esta victoria y este campeonato para River significa para Uruguay el inicio de lo que los neutrales se plantearon como objetivo: convencer a Gallardo que se transforme en entrenador de la selección nacional, luego del cese de Óscar Washington Tabárez tras más de 15 años.

Desde la AUF ya mantuvieron contactos con el entorno del actual entrenador de River, que todavía tiene tres partidos por jugar, pero hasta ahora no han hablado directamente con Gallardo. De todos modos, en la AUF saben que es difícil la llegada del director técnico argentino porque la oferta económica que le pueden ofrecer es menos de un tercio de lo que hoy cobra en su club.

"Primero quiero aclarar que yo estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy ante esta posición en la cual mi vínculo está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy, creo que es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra en el que analicé si seguir o no porque demanda muchísimo esfuerzo y tener que estar con una energía a tope, yo pienso que merezco la posibilidad de replantearme, porque se necesita muchísima energía como para seguir con un vínculo tan fuerte como el que yo tengo con esta institución", sostuvo Gallardo.

Gallardo mencionó además los motivos por los cuáles analizará su continuidad. "River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía, y ha sido muchísimo el desgaste de todos estos años, más allá de las alegrías, porque a veces el denominador común piensa que bueno, que podes relajarte, vivir con tranquilidad, y yo no lo siento de esa manera, yo vivo las cosas con mucha intensidad y no me doy momentos para relajarme, le estaría haciendo mal al club; por eso la necesidad de hacerlo".

A su vez el 4 de diciembre en River habrá elecciones y su actual presidente, Rodolfo D´onofrio no se presentará nuevamente a la reelección. Quienes se presentaran por el oficialismo y pretenden que Gallardo continúe en la institución son el actual vicepresidente Jorge Brito y el exvicepresidente Matías Patanian.

A Gallardo ya le habían preguntado por el interés de Uruguay pero fue antes de que lograra el campeonato y no quiso referirse al tema.