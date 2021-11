¿Por qué es tentador para Gallardo el proyecto que le ofrece Uruguay?

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, le planteó formalmente al representante de Marcelo Gallardo el interés de Uruguay para que asuma como entrenador de la selección. Hasta allí, por un lado, está expresado el deseo de los neutrales y, por otro, la expectativa que genera esperar la respuesta que pueda dar uno de los entrenadores más destacados de Sudamérica.

Por esa razón, la AUF puso el tema de la designación del nuevo entrenador en modo pausa hasta que River Plate se consagre campeón este jueves o el domingo, o termine la temporada 2021 (en un caso extremo eso ocurrirá el 11 de diciembre) y luego avanzarán en las conversaciones.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato del cuerpo técnico de Gallardo en Argentina es de US$ 6.000.000 al año y que la AUF le puede ofrecer, en primera instancia, un máximo de US$ 1.800.000 (lo mismo que ganaba el grupo de trabajo de Tabárez, que es una cifra exorbitante para el mercado local, aunque no para lo que mueve la selección), ¿qué es lo que puede tentar al entrenador argentino asumir al frente de la selección, por un contrato mucho menor al de River Plate y sensiblemente inferior al que le pueden ofrecer en Europa?

1) Un proyecto que trasciende los cuatro partidos que restan de las Eliminatorias y dirigir el Mundial 2022, en caso de clasificar, y que incluye los cuatro años para el Mundial 2026 y la Copa América de 2024. Esto es, cinco años de contrato, desde 2022 a 2026.

2) Si clasifica al Mundial, lo que es muy probable por los rivales con los que cierra las Eliminatorias la selección y el calendario que tienen los equipos que aspiran llegar a Catar 2022, dirigiría el Mundial 2022 con 46 años.

3) Asumir en una función similar a la que tenía Tabárez, como coordinador de todas las selecciones nacionales.

4) Le entregan lo mejor de la materia prima del fútbol uruguayo para que pueda moldearla a su manera. Esto implica que, si acepta, Gallardo será quien dará forma a los futbolistas celestes que quiere para los próximos años. Así como entre 2006 y 2021 Tabárez fue moldeando una transformación histórica, que permitió disponer por estos días de una selección con jugadores que actúan en la elite. Son pocos los entrenadores en el mundo que tendrán la opción de tener el semillero de un país con la tradición de Uruguay y con los talentos que surgieron de estas tierras, para disponer a su manera.

5) Tendrá a su cargo el proyecto de juveniles. Esto implica que decidirá la forma en de trabajar y de jugar de los entrenadores de sub 15, sub 17 y sub 20.

6) El desafío de encontrar al próximo Luis Suárez o Edinson Cavani, como descubrió Tabárez cuando en 2008 y 2009 los llevó a la selección mayor.

7) El desafío de descubrir a los futbolistas que convivirán con Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez.

7) Conseguir el mejor funcionamiento de estos clase A que tiene Uruguay en Europa, que tienen 23 años o menos, Valverde, Bentancur y Núñez, que son el presente y futuro de Uruguay.

9) Llega a un lugar donde el nivel de organización está en los mejores de Sudamérica y, dentro de las limitaciones que puede tener Uruguay, posee infraestructura que los futbolistas comparan con la misma que tienen en los clubes de Europa.

10) La AUF está dispuesta a seguir sosteniendo el crecimiento de su complejo deportivo con un nivel de inversión (con apoyos de FIFA y Conmebol), como lo hizo desde que llegó Tabárez.

11) Tiene un terreno fértil para crecer en modernización de las estructuras actuales e implementación de nuevas tecnologías.

12) Tiene un historial de 15 años, con registros de todo lo que hizo cada uno de los futbolistas que pasó por el Complejo de la AUF.

13) El prestigio de Uruguay, luego que Tabárez la colocó en el top 10 durante la última década.

Con estos elementos, Gallardo tendrá que resolver si acepta un ambicioso proyecto de fútbol a cinco años (lo completará con 51 años), que tiene un camino recorrido, no comienza de cero sino con la base sólida que le dejó Tabárez, o si los aspectos económicos del contrato que le pueden proponer se transforman en el obstáculo imposible de saltar.