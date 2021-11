La AUF inició contactos formales con Gallardo, y espera por River campeón para seguir hablando

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, mantuvo un contacto formal con el representante de Marcelo Gallardo, Juan Berros, e iniciaron las gestiones para conocer si el entrenador argentino será el nuevo entrenador de la selección uruguaya.

El pasado viernes, los dirigentes resolvieron concluir el vínculo con Óscar Washington Tabárez, quien había llegado a la AUF en 2006. Posteriormente comenzaron a evaluar los pasos a dar para definir quién será el nuevo entrenador a partir de la elaboración del perfil del sucesor.

Desde la AUF explicaron a Referí que decidieron avanzar en la contratación de Gallardo, pero adelantaron que no tienen urgencia para resolver el nuevo entrenador.

Los tiempos estarán marcados por la agenda de Gallardo, quien con River se encuentra en la recta final de la temporada en el fútbol argentino. Esta semana el equipo millonario puede ser campeón del fútbol argentino.

MARCELO ENDELLI / POOL / AFP

Marcelo Gallardo, entrenador de River

A falta de cuatro fechas para el final del año, River Plate lleva nueve puntos a Talleres (49 a 40), después de 21 fechas disputadas. Este martes el equipo que dirige Alexander Medina enfrenta a Gimnasia y tiene que ganar si aspira a seguir por el título. Si empata o pierde, el jueves a la hora 21.30, River podrá consagrarse campeón ante Racing con el Monumental con 100% de aforo por primera vez desde que en marzo de 2020 comenzó la pandemia de covid-19.

En caso de que River no se consagre este jueves, el fin de semana jugará ante Rosario Central y tendrá la segunda ocasión de llegar al título por adelantado.

Frente a esta situación, la AUF se tomará su tiempo para resolver el tema Gallardo, su prioridad para el cargo que quedó vacante tras la salida de Tabárez.

¿Cuáles son los rivales de la selección para conseguir a Gallardo?

1) River, club al que llegó en 2014 y ganó todo, le ofreció extender el contrato, pero el técnico dijo que no era momento de sentarse a conversar. Quiere cerrar esta temporada campeón y luego definirá.

2) Sus éxitos en Sudamérica despertaron interés en el fútbol europeo.

En las últimas cuatro conferencias de prensa el entrenador fue consultado porque el club busca extender el contrato, los hinchas procuran seducirlo con mensajes y reconocimientos, pero el entrenador dijo que no hablará hasta que termine la temporada.

Ahora se suma la propuesta de Uruguay, sobre la que tampoco hablará, dijo tras el partido del domingo, hasta que termine el año.

La definición de la temporada se puede producir entre jueves y domingo y allí quedará libre para sentarse a dialogar con la AUF.

¿Qué le puede ofrecer Uruguay? La posibilidad de dirigir un Mundial con 46 años e ingresar en el mundo de las selecciones. Para ello debe clasificar en los cuatro partidos que Uruguay debe jugar ante Venezuela, Paraguay, Perú y Chile entre enero y marzo.

La AUF estudia plantearle un contrato a largo plazo que incluye los cuatro partidos que quedan por las Eliminatorias para el Mundial 2022, dirigir el Mundial (si consigue clasificar) y continuar cuatro años más, hasta 2026.

La AUF dispone de US$ 150.000 para el cuerpo técnico, US$ 1.800.000 al año, cifra exorbitante para el mercado uruguayo, pero insignificante para el fútbol internacional. Gallardo gana US$ 6.000.000 al año en River.

@CATalleresdecba

Alexander Medina

Si el argentino dice que no, entonces, será el turno de que el ejecutivo se enfoque en los nombres que aparecen en el segundo renglón: Alexander Medina y Diego Aguirre, y comenzará a considerar los que están en un tercer nivel: Pablo Repetto, Diego Alonso, Fabián Coito, Hernán Crespo y Guillermo Almada.

El plus del profe uruguayo

Gallardo no necesita más méritos que los suyos, no obstante para la AUF tiene un valor agregado en su cuerpo técnico: el profe Marcelo Tulbovitz.

El preparador físico uruguayo de 57 años y de largo recorrido internacional, con experiencia en el fútbol uruguayo, argentino, chileno, salvadoreño, mexicano y costarricense, que incluye un período de trabajo en las selecciones de El Salvador y Costa Rica, en dos etapas, suma puntos extras.

Tulbovitz fue campeón del Uruguayo con Gallardo en Nacional en 2011-2012. Luego se vinculó con Martín Lasarte para continuar su carrera en Universidad de Chile. Desde 2018 volvió con el entrenador argentino con quien construyó un gran equipo de trabajo.

Además de sus logros, el profe se destaca en Uruguay porque es el único que ganó en cuatro ediciones el premio a mejor preparador físico de Fútbolx100, en la encuesta que anualmente organiza Referí y en la que participa un centenar de periodistas. Con un detalle: las únicas cuatro temporadas que estuvo en el fútbol uruguayo desde 2005 a la fecha ganó el premio, por primera vez en 2011-2012 en el Nacional de Gallardo, repitió en 2012-2013 y 2013-2014 en el River de Guillermo Almada, y en 2016 con Martín Lasarte.

Marcelo Tulbovitz fue elegido cinco veces como mejor preparador físico del fútbol uruguayo

Además, el cuerpo técnico de Gallardo lo integran los asistentes Matías Biscay y Hernán Buján. Tiene cuatro preparadores físicos: además de Tulbovitz, Pablo Dolce, César Zinelli y Diego Gamalero. El entrenador de goleros es Alberto Montes.

Biscay lo acompaña desde que se inició con Nacional, en la temporada que ganó el Uruguayo 2011-2012. Buján es amigo de Gallardo desde las juveniles de River, aunque no compartían equipo.