¿Por qué Tabárez no quiso preparar a su sucesor para la selección uruguaya?

En una charla con Referí en marzo de 2019, en medio de la salida de Fabián Coito de la selección sub 20 para continuar su carrera en la selección absoluta de Honduras, Óscar Washington Tabárez explicó por qué no preparaba a un sucesor para cuando ya no estuviera en el cargo de entrenador de la selección mayor.

A la pregunta concreta de si no imaginó a Coito como su sucesor, respondió: “Yo no imagino a nadie como mi sucesor. Porque si le doy una explicación en la otra pregunta de que en todo el mundo hay un sector de toma de decisiones que son los dirigentes, son ellos (los dirigentes) los que tienen que nombrar. Y en esto del fútbol he conocido un montón de gente, jugadores que van a ser entrenadores, porque sino me estaría poniendo en la posición de un rey del siglo XVIII que siempre tenía su delfín, a quien tenían allí para cuando se muriera. Cuando no esté más acá, queda menos que en otro momento, me iré y espero que lo que pude haber hecho y toda esta experiencia que se ha vivido desde 2006 tenga la consideración de algunos aspectos que a mí me parecen esenciales, pero cuando no esté no voy a encontrarme aquí para defender que todos los días signifiquen un crecimiento continuo del fútbol en Uruguay”.

En sus 15 años como coordinador de todas las selecciones, Tabárez se fue adelantando a los problemas y dando continuidad a los procesos.

Los entrenadores actuales de las selecciones juveniles tienen entre seis y 14 años de antigüedad. Fueron rotando con las generaciones, pero se mantuvieron trabajando en el Complejo de la AUF.

Alejandro Garay dirige a la selecciones uruguayas desde 2010

Alejandro Garay, actualmente en la sub 15, llegó al Complejo de la AUF en 2010. Trabajó como DT de la sub 15, sub 17 y sub 18. Actualmente tiene a la sub 15, la primera generación de futbolistas de la selección que pisan las instalaciones de la Asociación.

Fabián Coito y Gustavo Ferreyra, técnico y asistente durante 12 años; desde 2019 Ferreyra dirige a la sub 20

Gustavo Ferreyra lleva 14 años en las selecciones. Fue asistente de Coito (en sub 17, sub 18 y sub 20) y tras la partida del entrenador en febrero de 2019 asumió como jefe del equipo sub 20.

Camilo dos Santos

Diego Demarco es entrenador de las selecciones uruguayas desde 2015

Diego Demarco lleva seis años en el Complejo de la AUF. Asumió en sub 15 y actualmente dirige en la sub 17. Es técnico de un equipo de Uruguay desde 2015.

Ante esta planificación de trabajo a largo plazo desde su función de coordinador, Referí consultó a Tabárez si no pensó en aprovechar su influencia para preparar la transición para su sucesor, y si esa situación le generaba una responsabilidad. Su respuesta fue: “No, en absoluto. Ni la quiero (esa responsabilidad). Este es un país de gran cultura futbolística. Debe haber, sin exagerar, cientos o miles de personas que saben más que yo de esto, pero yo confío en los que están preparados, en los entrenadores, y la realidad lo dice. Quizás sirva para ver esta realidad, marcar cual sería el perfil de la persona que viene y no que se haga lo que sucedía en otro momento, cuando el jugador que se destacaba en una actividad enseguida iba para una selección. Y me pasó a mí: en 1990 me nombraron porque había salido campeón de la Libertadores, con 40 años. Uno ha pasado por todas las etapas pero aquello que nos llevaba a cambiar a cada rato de entrenador y a veces en un mismo período, no existe más. Ahora tenemos un mismo entrenador y el viernes que viene se van a cumplir 13 años exactos. El otro día leí en una nota en la que se publicaba la cantidad de técnicos que tuvieron las selecciones en ese período, los que tenían más habían llegado a 9 y en total era cercano a los 30. Entonces creo que está demostrado que no hace bien, antes lo veíamos en otros medios. La era Pekerman en juveniles, lo vi, hablé con él y todo, pero no lo teníamos nosotros. Cuando lo hicimos nosotros ha merecido más reconocimiento desde afuera que desde adentro. Esas son cosas que van a quedar ahí y cada uno lo interpretará a su manera. Espero que (la transición) se haga con responsabilidad porque los destinos del fútbol uruguayo son muy importantes. Es lo único que espero. Imprescindibles no hay. Que se dé naturalmente sin ninguna influencia de nadie”.

Desde el viernes la AUF inició una transición forzada como consecuencia de la decisión del Comité Ejecutivo de destituir a Tabárez.