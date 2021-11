Le preguntaron a Gallardo y a Aguirre sobre la posibilidad de dirigir a Uruguay y esto respondieron

Diego Aguirre y Marcelo Gallardo son de los nombres que han sonado para reemplazar al frente de la selección uruguaya de fútbol al "Maestro" Oscar Washington Tabárez. Sin embargo, cuando fueron consultados en conferencia de prensa sobre el tema evitaron hacer declaraciones.

Aguirre fue consultado post derrota del Internacional de Porto Alegre, equipo al que dirige, y prefirió no hablar del tema. "Lo siento, pero prefiero no hablar de eso ahora mismo. Hablemos del Inter, que es nuestra realidad actual. No tengo nada que decir que no sea del Inter"

Que dijo Diego Aguirre cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir a @Uruguay pic.twitter.com/Qzan6NHJUC — Diego Rios (@diegorios81) November 22, 2021

Gallardo contestó algo similar en su respectiva conferencia de prensa post victoria de River contra Platense. "No voy a hacer ningún comentario, no voy a hablar de Uruguay"

Que dijo Marcelo Gallardo cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir a @Uruguay pic.twitter.com/hzqQUkg2sg — Diego Rios (@diegorios81) November 22, 2021

Según pudo saber Referí, durante este fin de semana, ya hubo una conversación con un asesor de Marcelo Gallardo para saber de su interés, aunque no hablaron directamente con él, y esta semana esperan tener más información del lado del DT argentino.

Como informó el viernes Referí, Gallardo es uno de los principales candidatos de los neutrales para suceder al Maestro en su cargo porque cumple con el perfil que se busca.

Sin embargo, hay distintos obstáculos que aparecen en el camino para que se pueda sumar a la celeste.

Por un lado, tiene contrato hasta fin de año con River Plate argentino, y en la AUF pretenden contratar a un entrenador que llegue antes de fin de año, en realidad “lo antes posible”, según afirmaron las fuentes. Además, la oferta económica de la asociación es mucho más baja que lo que cobra el actual entrenador de River Plate.