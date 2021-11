Semana decisiva para elegir al sucesor de Tabárez en la selección: hubo contactos con un asesor de Gallardo

La decisión unánime de los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de cesar a Óscar Tabárez como entrenador de la selección nacional en su segundo período al frente de la misma y tras 15 años y medio, obliga a nombrar a la brevedad a su sucesor.

Según pudo saber Referí, durante este fin de semana, ya hubo una conversación con un asesor de Marcelo Gallardo para saber de su interés, aunque no hablaron directamente con él, y esta semana esperan tener más información del lado del DT argentino.

Como informó el viernes Referí, Gallardo es uno de los principales candidatos de los neutrales para suceder al Maestro en su cargo porque cumple con el perfil que se busca.

Sin embargo, hay distintos obstáculos que aparecen en el camino para que se pueda sumar a la celeste.

Por un lado, tiene contrato hasta fin de año con River Plate argentino, y en la AUF pretenden contratar a un entrenador que llegue antes de fin de año, en realidad “lo antes posible”, según afirmaron las fuentes.

ALEJANDRO PAGNI / POOL / AFP

Gallardo dirigió a River este domingo y busca el único título que le falta: ser campeón de la Liga Profesional Argentina

Otro de los temas que juega en contra, es el salario. En la AUF pueden pagar hasta US$ 150.000 por mes, o US$ 1,8 millones al año -incluyendo el pago de impuestos- y Gallardo percibe un sueldo muy superior a ese que, en todo el año, llega a los US$ 6 millones. Está a punto de conseguir el único título que le queda como DT del club, que es la Liga Profesional Argentina.

La parte que en la AUF entienden positiva para que pueda llegar Gallardo es que Uruguay está a cuatro partidos de poder clasificar al Mundial, y dirigir una Copa del Mundo es un llamador importante para cualquier entrenador.

Los cuatro partidos que le quedan a la celeste comenzarán a disputarse el 27 de enero del año entrante ante Paraguay en Asunción, el 1° de febrero de local contra Venezuela, en tanto que el 24 de marzo, la celeste recibirá a Perú y cerrará su participación contra Chile el 29 de ese mes, seguramente en la altura de Calama, luego de la última determinación de los chilenos para enfrentar a Argentina y los celestes.

Leonardo Carreño

Ignacio Alonso y sus compañeros, definirán estos días el próximo seleccionador nacional

Debido a ello, si bien habrá contactos permanentes entre los neutrales de la AUF esta semana, se tomarán de ocho a 10 días, contando desde el pasado viernes, y seguramente luego de disputada la final de la Copa Libertadores, el próximo sábado 27 en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Flamengo, tomarán la decisión.

Pero esta semana ya habrá nombres encima de la mesa, según informó una fuente de la AUF a Referí.

Lo primero a lo que se abocarán los directivos de la Asociación para elegir al futuro entrenador, es el perfil que buscan.

Como informó Referí, lo que pretenden los integrantes del Comité Ejecutivo del próximo técnico celeste son las siguientes características:

- Podrá ser uruguayo o extranjero.

- Joven y que tenga trayectoria internacional.

- Con una historia ganadora como entrenador.

- Que practique un fútbol dinámico, moderno, que pueda potenciar el crecimiento de los jugadores que posee la selección actualmente.

- Con personalidad como para asumir el desafío.

- Con conocimiento del fútbol uruguayo.

- Que haya vivido Eliminatorias como jugador o como entrenador.

En la reunión que mantendrán esta semana, los dirigentes terminarán de delinear el perfil para luego abocarse de lleno a quién será el sucesor del Maestro, más allá de la gestión realizada con un asesor de Gallardo. El argentino se ajusta a todos estos ítems.

Otros candidatos

De la lluvia de nombres que se les han ofrecido a los directivos de la AUF, pocos son los que mantienen chances serias.

Si bien aún se deben reunir para definir al sucesor de Tabárez, algún nombre pasó el primer filtro.

Diego Aguirre, Gustavo Poyet, Guillermo Almada, Diego Alonso, Fabián Coito y el argentino Hernán Crespo ingresan en la lista de aspirantes.

En lo que las fuentes consultadas concordaron es que más allá de que la decisión del nuevo técnico de la selección uruguaya será tomada por los neutrales de forma unánime, ya que no quieren que salga por mayoría.