"No responderé con la misma vara": Orsi se compromete a "no promover noticias falsas" luego de denuncia de mujer trans

Luego de la denuncia que realizó en su contra una mujer trans, que aseguró haber sido golpeada por Yamandú Orsi en un episodio presuntamente ocurrido en 2014, el precandidato frenteamplista anunció un "compromiso" de campaña electoral de "no promover noticias falsas" durante la contienda.

"Ese límite es, por sobre todas las cosas, un límite ético. La tentación de jugar por fuera de las reglas democráticas en la esfera digital gana terreno en el mundo, pero eso no va a suceder en mi campaña. No voy a jugar a tergiversar la libertad de elegir de la ciudadanía uruguaya. No voy a dedicarme a dañar reputaciones de las personas. No es sólo decencia, es convicción democrática", aseguró Orsi en un comunicado público.

Orsi negó ser la persona a la que apuntó la mujer trans y dijo que no había sido él quien había agredido a la mujer, en caso de que ese episodio hubiese ocurrido como narra la víctima.

Una vez conocida la denuncia, su comando de campaña aseguró en un informe político que hubo un "asedio digital" contra el precandidato, que fue coordinado "desde México".

El documento sostiene que el 7 de marzo empezaron una "serie de publicaciones" en X (antes Twitter) que apuntaban hacia Orsi y con la acusación de Romina Celeste, que fue la primera en denunciar el hecho en redes sociales.

"Lo notable de este ataque fue la rápida replicación por parte de cuentas mexicanas que parecían tener como objetivo amplificar el mensaje contra Yamandú Orsi en las redes sociales", agregaba el escrito.

Ante esa situación, Orsi aseguró en el comunicado que "la desinformación y los discursos que propagan el odio, la ira y el miedo se expanden rápido, pero igual de rápido es el daño que provocan al debate y al diálogo democrático".

"Mis opiniones, mis críticas, mis posturas, estarán sólo sustentadas en información contrastada, en hechos y datos", sostuvo.

"Propondré acciones de chequeo y verificación de la información para exponer la desinformación deliberada y exponer el daño que hacen estas prácticas. Una ciudadanía activa, participativa e informada y un periodismo independiente y comprometido con ofrecer información verificada, no sólo contribuyen a que tengamos una buena campaña, sino a una democracia de mejor calidad en Uruguay", agregó.

"No haré, ni avalaré ataques infundados como los que ya recibi, ni siquiera para defenderme. No responderé con la misma vara. Toda defensa será con argumentos, hechos y datos sostenidos desde la verdad. No propiciaré tendencias artificiales que buscan la polarización de la sociedad", dijo en referencia al hecho por el que fue denunciado.

Por último, señaló que en caso de ser presidente, se compromete a "lograr un gran consenso nacional en torno a la condena de estas prácticas y la promoción de un entorno digital libre de intimidación, amenazas e incitación a la violencia por razones discriminatorias, que resultan en riesgos inminentes para las personas y la democracia".