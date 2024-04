Comprar un celular con una cámara de 200 megapíxeles en Uruguay: ¿vale la pena?

Antes de comprar un celular tal vez prestaste atención sobre qué tan relevante es la cámara de fotos del dispositivo.

Hoy existen grandes marcas que venden teléfonos cuyas cámaras superan los 200 megapíxeles.

Un concepto clave para entender esto es que las imágenes que sacás están conformadas por píxeles. Cada píxel es un pequeño punto de información que, combinado con los demás, forma la imagen completa de lo que registrás.

Una cámara de celular con 200 megapíxeles significa que el sensor de la cámara puede capturar imágenes con una resolución de aproximadamente 200 millones de píxeles individuales.

Esto significa que cuantos más píxeles más detallada se vería una fotografía. Esto es especialmente útil si querés hacer zoom en una parte específica de la foto sin perder claridad.

Pro y contra de los celulares con 200 MP

Si sos de los que te gustan sacar fotos de paisajes, arquitecturas y fotos de estudio, tal vez es una excelente opción. Si sos de los que disfrutás de analizar en detalle una imagen, puede ser muy útil.

Una foto de 200 MP ocupa 30 MB de tu celular. Es cierto que hoy los celulares vienen con más capacidad de almacenamiento, tenés el recurso de la nube y demás. Pero todo ocupa y siempre hay un costo de ocupar celulares.

La opinión de los expertos sobre las cámaras de 200 MP

Un artículo de Ricardo Aguilar escrito en Xataka, portal especializado de tecnología, discute la experiencia al usar cámaras de 200 MP.

Aguilar critica el enfoque excesivo en las especificaciones técnicas como herramienta de marketing y destaca la importancia del procesamiento de imágenes. Según su análisis, hay teléfonos en el mercado, que tradicionalmente utilizaban sensores de 12 megapíxeles, y a menudo superaban en rendimiento a los que tienen especificaciones técnicas más impresionantes debido a un mejor procesamiento de imágenes. Es decir, que luego de sacar la imagen se veían mejor que uno de 200 MP.

"Todo depende para que se usa la cámara: ese es meollo del asunto. Si yo quiero hacer fotos a la Luna, por ejemplo, o hacer fotos de paisajes o moda, en esos casos los megapíxeles son muy útiles", aseguró Leonardo Carreño, fotógrafo de El Observador.

De todas formas dijo que es "relativo" tener una cámara de esta característica. "Si hago otro tipo de fotos, como prensa, deportes y trabajo siempre para pantallas, no sirven porque todo termina en unos tamaños muy pequeños y esos 200 MP no me van a ser útiles y mi prioridad cambia", dijo Carreño.

"No son los megapíxeles, sino que tenga una respuesta muy rápida y que pueda procesar muchas fotos en pocos milisegundos", agregó.

Fefo Bouvier, el astrofotógrafo destacado por la NASA en más de una oportunidad, también está alineado a la postura de Carreño. "Más cantidad de megapíxeles no necesariamente significa que la cámara tenga mejor calidad. Sí tendrá más información —ideal para imprimir en tamaños muy grandes—, pero en una pantalla no se verá muy diferente a una que tenga menos. Para darte una referencia, yo me dedico profesionalmente a la astrofotografía de paisajes, ofrezco impresiones de mis fotos en mi web y uso principalmente una cámara de 24,2 megapíxeles y me es suficiente", opinó.

Qué celulares de 200 megapíxeles se venden en Uruguay y cuánto cuestan