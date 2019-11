Presidente del Centro Militar: "Tenemos que estar atentos" a riesgos de convulsión social

El presidente del Centro Militar, Carlos Silva Valiente, dijo que los hechos de convulsión social que están pasando en Latinoamérica son "un fenómeno generalizado" y que "es un riesgo que está presente" en Uruguay. "Tenemos que estar atentos", manifestó.

"Es un fenómeno generalizado lo que está pasando. Está pasando en Colombia, está pasando en Ecuador, está pasando en Chile. Seguramente va a pasar en otros países acá, de lo que no descarto que pueda pasar en Argentina y con el Uruguay", dijo al ser consultado por VTV Noticias, y agregó: "Fíjese que de alguna manera el PIT-CNT está diciendo 'prepararse para combatir'. Estamos hablando de combate. Y de lucha. Y hay otros políticos, también de tendencia de izquierda que no quiero ni nombrarlos, que también lo han dicho, lo han expresado. Entonces a veces se asustan de que nosotros hemos planteado de que es un riesgo que está presente y que tenemos que estar atentos".

En su opinión, si alguien le pide para actuar a las Fuerzas Armadas con el objetivo de "preservar el orden" y "devolver a la sociedad tranquilidad", tienen que exigir determinadas cosas". "La Justicia tiene que ser la Justicia militar, la protección de sus propios derechos. Si a mí me mandan a defender las instituciones, la Constitución, la ley. Yo no puedo decirle a una turba enloquecida que está rompiendo todo: 'Mire señor, usted no tiene que hacer eso, ¿eh? Usted debería portarse bien...' Eso no es viable", expresó.

Además, dijo que "cuando las fuerzas armadas tienen que actuar en una situación de emergencia donde corren riesgo de vida, los civiles, las personas, los bienes, la propiedad privada y todo eso, tienen que actuar con eficiencia, eficacia, es el monopolio del uso de la violencia".

Durante la veda electoral se difundió a través del Centro Militar un editorial de Nación, la revista oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas (Caofa). Ambos organismos son presididos por Silva Valiente, quien integra Cabildo Abierto y en las elecciones de octubre ocupó el séptimo lugar de la lista 84 de Montevideo.

El texto está titulado “el fin de una pesadilla” y señala que el domingo 24 de noviembre terminarán “15 años de asonada frenteamplista”.

“Los marxistas finalmente se irán del poder y con ellos felizmente se irá el largo rosario de ofensas a la Constitución, el desorden y despilfarro en todos los niveles de la Administración, el consentimiento y estímulo al delito, el intento claro de destruir la familia tradicional, la voluntad por envilecer las relaciones sociales en base al resentimiento y a divisiones artificiales, la corrupción sin límites que le costó al país miles de millones de dólares que fueron a engrosar cuentas personales o arcas partidarias, los oscuros manejos de una política exterior corrupta y obsecuente dictada desde La Habana y financiada con el dinero sucio de la corrupción venezolana, el destrato a las buenas formas, la ordinariez de varios dirigentes que en su soberbia creyeron que podían imponer su credo de suciedad, dejadez y malas palabras”, agrega.

“El próximo domingo hay que sellar el camino de un nuevo amanecer. El Marxismo debe empezar a ser definitivamente extirpado del horizonte de nuestro destino nacional”, sentencia el mensaje que cierra con un "¡Viva la patria!"

La senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier, dijo luego de conocer ese mensaje que era “rebrote de la cara más oscura" de la sociedad, "enquistada en una coalición multicolor”, mientras que el senador electo del Partido Comunista calificó el mensaje como “tremendo”.

El secretariado ejecutivo del PIT-CNT consideró que era un discurso de odio que “promueve el enfrentamiento de la sociedad y de menoscabo a la democracia”.

En un comunicado, la central sindical expresó su rechazo absoluto a los contenidos del editorial y exhortó al “conjunto de fuerzas democráticas y patrióticas a repudiar estos hechos, pronunciándose de forma contundente ante estos pronunciamientos inadmisibles en una democracia plena como la nuestra”.