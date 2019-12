Primer objetivo cumplido en el 215° remate de Plaza Rural

Con 25.388 vacunos y varios lotes de ovinos, el remate de diciembre será un gran cierre de año para Plaza Rural, en su 215ª venta a realizarse entre el 11 y el 13 diciembre desde el hotel Cottage.

La primera jornada de ventas, el miércoles 11, superó las expectativas de los socios en un mercado que viene con ajustes y distinto a lo que fue durante gran parte de 2019, sobre todo frente a la subasta que el consorcio realizó en noviembre que fue “un espectáculo”.

Alejandro Zambrano, presidente de Plaza Rural, afirmó a El Observador que “el primer objetivo se cumplió", porque se colocó más del 96% de la oferta "lo cual es nuestro objetivo más importante”.

El segundo objetivo del consorcio es que la gente se arrime a las instalaciones del Cottage y que encuentre en los remates de Plaza “un ámbito de negocios”. “Eso también lo logramos porque hubo mucha gente durante todo el día más allá de que coincidió con el brindis de fin de año”, añadió.

Respecto a los valores, el rematador aseguró que “los promedios son la consecuencia del encuentro entre oferta y demanda” y, en ese sentido, hizo referencia a que hubo “correcciones y ajustes” en los precios.

Los terneros –se colocó el 96,33% de lo ofrecido– promediaron US$ 2,41 por kilo, lo que es “un ajuste bastante importante y quizás las categoría que más bajó” –un 7% respecto a la venta pasada–.

El novillo de uno a dos años tuvo un ajuste menor, de 5%, y cotizó US$ 2,31. El de dos a tres alcanzó un valor “bastante parecido” a la subasta de noviembre, de US$ 2,22. El novillo de más de tres promedió US$ 2,21, una leve suba frente al valor de noviembre.

Frente a los promedios de la vaca y los Holando, señaló que “hicieron valores interesantes”. La vaca de invernada cotizó US$ 1,91. Vale la pena recordar que esa categoría logró un precio récord en noviembre, cuando alcanzó US$ 2,07.

“Nos quedamos muy contentos, quedaron tres o cuatro lotes sin vender, pero lo más importante fue haber logrado un ambiente adecuado para los negocios”, concluyó.

Dos novedades relevantes

Esta venta contará con dos novedades: Plaza Rural agrega a sus herramientas una calculadora de kilómetros de cada lote al establecimiento de los interesados y además iniciará un proceso de hacer a la empresa ecoamigable y, a partir de este remate, el catálogo se hará con papel reciclado. “Es un esfuerzo de aumento de costos, pero estamos convencidos de que vale la pena”, afirmó.

Las ventas se harán con 90 días libres (180 para el ganado preñado) y bajo la administración del Banco República. Los negocios al contado tendrán un 2% de descuento. Además, estará operando el Fideicomiso Plaza Rural, otro instrumento más que se sumó al abanico financiero de la firma. Para el cliente que preoferte y compre al contado el descuento obtenido será en total el equivalente a los niveles de costo de un negocio en el campo. Las preofertas ya están habilitadas para aquellos clientes que tengan interés por los lotes.

Las ventas serán transmitidas por TV cable, DirecTV, por streaming de voz, la aplicación de Plaza Rural y por Facebook live.

En tanto, todos los lotes de Plaza Rural están asegurados, dado que los ganados se venden con un seguro por 30 días –con Mapfre– que cubre a los vendedores y a los compradores, protegiendo su capital e inversión. Esta herramienta no tiene costo y beneficia tanto a compradores como a vendedores. Los interesados en seguir asegurados tras los 30 días dispondrán de importantes beneficios (plazarural.com.uy).

Promedios