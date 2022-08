Promotor de +Colonia: “Uruguay no tiene un régimen fiscal ni siquiera a la altura de los países vecinos”

El promotor de +Colonia, el megacomplejo que pretende atraer a 30 mil habitantes y requiere una inversión de más de US$100 millones para convertirse en un hub de innovación rioplatense, Eduardo Bastitta será uno de los expositores de la primera edición de El Observador Eventos.

En el summit Tecnología y Nuevos Negocios que se celebrará el próximo 7 de setiembre el inversor se referirá a las oportunidades y desafíos de Uruguay en la recepción de inversiones y también en la exportación de servicios.

En la previa, Bastitta conversó con Café & Negocios y adelantó su deseo de desembarcar en Uruguay con su empresa Plaza Logística antes de 2025. En la actualidad, la firma factura más de US$40 millones al año en Argentina y su plan de expansión ya está en marcha.

¿Qué aprendió de sus primeros pasos como emprendedor?

Son tantos que no sé por dónde empezar. Me parece que lo primero es esa especie de sorpresa que da el choque entre la fantasía y la realidad. Es algo que le pasa más todavía a las nuevas generaciones, esa idea de que vas a disfrutarlo en todo momento y cuando empezas te das cuenta que la realidad es otra. En mi caso estaba cargando cajones, haciendo facturas, trámites burocráticos, tareas administrativas, laburando 12 horas por día, perdiendo noches y fines de semana, demanda mucho esfuerzo. Ahí hay una gran diferencia con los que tienen un gran espíritu emprendedor y cuentan con esa capacidad de resiliencia de bancarse todo y empezar a disfrutar a medida que van apareciendo los logros. También los logros van de la mano de los golpes y hay que encontrarle la belleza oculta a emprender, pero para lo que nos gusta es extraordinario y, a la larga, se logran las cosas y da una gran satisfacción, pero definitivamente no es una satisfacción de corto plazo.

¿Cuál fue la chispa que lo motivó a crear Plaza Logística, su proyecto ícono que ahora factura US$40 millones anuales?

Fue un punto de encuentro con mi actual socio en el que yo me estaba queriendo ir de la Argentina. Yo venía muy frustrado de otros emprendimientos, sobre todo Capone—emprendimiento de delivery de bebidas alcohólicas— que fue un emprendimiento donde tuve mucha competencia desleal y eso me terminó de frustrar porque queriendo hacer las cosas bien no podías progresar, no te iba bien. Pensando en irme es que me encuentro con mi socio y él me comenta que está pensando la idea de generar inversiones desde Estados Unidos en Latinoamérica en activos reales. Ahí surge esa idea de generar disrupción e innovación en algo tan tradicional como los activos reales: inversiones en infraestructura y Real Estate. Así nace Plaza Logística que es una compañía que se dedica a transformar y modernizar operaciones logísticas.

Plaza Logística tiene siete predios en Argentina. ¿Uruguay es el siguiente paso?

Sí, tenemos siete predios en Argentina en este momento. Estamos con planes de desembarco en Uruguay desde hace tiempo. Estamos esperando sumar masa crítica. El mercado logístico se lleva mucho con la población y como Uruguay no tiene tanta población, tiene un mercado relativamente chico, entonces necesitamos generar una masa crítica de clientes para desembarcar con cierta escala, estamos confiados de que pronto vamos a poder hacerlo. Todavía no está confirmado el desembarco, estamos trabajando.

¿En cuánto tiempo se imaginan desembarcando en Uruguay?

Antes de 2025 le veo buenas chances a que hagamos nuestro desembarco en Uruguay. Muchas veces depende del tamaño del mercado, pero la expectativa es que sea antes del 2025.

¿Ve interés en el modelo de Plaza Logística por parte de esos clientes uruguayos que están empezando a conformar esa masa crítica?

Sí, totalmente. Hay mucho interés, muchas ganas de mejorar las operaciones, aggiornarlas a las últimas tendencias, a una logística más ágil, más capilar y de cercanía. Son tendencias que hacen al desarrollo y la evolución de la logística y es en lo que nosotros nos venimos dedicando.

¿Cómo ve a Uruguay desde el punto de vista del inversor?

Uruguay tiene una característica extraordinaria que es la estabilidad jurídica, la estabilidad de reglas, la estabilidad macroeconómica. Tiene algunos desafíos vinculados con el tamaño poblacional, la situación fiscal en la que todavía tiene un poquito de déficit, hay un tema de apreciación cambiaria. Pero, en términos generales, el 80% o 90% de las cuestiones que uno mira a la hora de invertir, sobre todo en el largo plazo, Uruguay corre con mucha ventaja en Latinoamérica.

¿Por qué emprender +Colonia? ¿Lo imaginas como el Silicon Valley del Cono Sur?

Es un sueño que yo heredo de mi padre (Carlos Bastitta), le hago algunos retoques, pero mantiene mucho la consistencia de cómo él había imaginado esta ciudad. Me acuerdo de que él hablaba de una ciudad con mucha urbanidad, de una ciudad sustentable, con vehículos eléctricos. él imaginaba los carritos de golf porque en la década del 80 o 90 no existían los autos eléctricos como hay hoy.

Adoptamos sus premisas y hoy somos un equipo de socios trabajando en el proyecto con el liderazgo de Geraldine Assmus.

¿Cómo van los avances?

Estamos concretando los primeros pasos. Hace unos meses la Junta Departamental aprobó el contrato más relevante que rige nuestro vínculo público-privado con la Intendencia y con la Junta Departamental. Ahora estamos a la espera de los últimos permisos para poder arrancar las obras. Entendemos que falta poco, faltan los permisos de Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) que están revisando nuestros planes y proyectos para darnos el visto bueno y así poder comenzar con las obras próximamente. Estamos muy entusiasmados.

¿Sigue en pie la idea de que el comienzo de las obras sea en setiembre?

Dependemos de los tiempos que demoren los permisos que no lo pudimos anticipar por un tema de concatenación de permisos. Estuvimos lidiando con todos los permisos en el orden de la Intendencia hace un par de años y hace unos tres o cuatro meses pudimos empezar con estos permisos en el orden nacional; como no era factible desde el punto de vista regulatorio superponer esos permisos, no pudimos empezar. Hoy la expectativa es entre setiembre y octubre. No podemos hacer más que confiar en que puedan estar, estamos rápidamente todas las consultas que se nos hacen y tratando de hacer lo mejor posible.

En Buenos Aires se está dando wl fenómeno de que el Microcentro se está vaciando de negocios, quizás motivado por la pandemia. ¿+Colonia puede aportar a un nuevo concepto de vivir los negocios?

Absolutamente. Nosotros entendemos que +Colonia va a ser un gran polo de atracción, un centro gravitacional. Muchas de las empresas que abandonaron esas zonas, hacia el área metropolitana de Buenos Aires o al interior del país, siendo que el acceso a Colonia es por via portuaria, entendemos que va a ser un gran polo de atracción hacia esta zona y la va a revitalizar. Hoy se han revitalizado los puntos de contacto hacia donde se está yendo esta gente, muchos se han ido para Zona Norte y el desarrollo de Vicente López, en Nuñez o en Saavedra se ven desarrollos impresionantes en las zonas de acceso.

Estamos viendo sinergias con desarrolladores locales de Argentina para poder ver en conjunto con ellos ese concepto de las dos orillas, poder ofrecerle a los jóvenes y a las empresas distritos en las dos orillas que permitan a los jóvenes ir moviéndose con total libertad retornando la vida también al centro porteño.

¿En qué mensaje se va a centrar su exposición en El Observador Eventos?

Hay dos mensajes que para mí son importantes. Uno es que Uruguay tiene que ser más consciente del potencial que tiene. Hay algunos desafíos por delante en materia fiscal y regulatorio para poder aprovechar verdaderamente su potencial.

Para mi Uruguay tiene potencial para traer cientos de miles de personas de todo el mundo, personas con talento y capacidades. Lo peo que podría pasar es atraer a unos pocos y sentir que con eso hicimos un gran trabajo, cuando en realidad el potencial era mucho mayor. Como el potencial es, por definición, invisible a veces no somos consientes de la oportunidad que tenemos y no tomamos las medidas necesarias para aprovecharlo en toda su dimensión. Uruguay tiene unos desafíos enormes, por ejemplo, en el régimen fiscal para exportación de servicios.

Hoy Uruguay no tiene un régimen fiscal ni siquiera a la altura de los países vecinos, Argentina, Brasil o Colombia, en términos de adecuar la carga impositiva para la exportación de servicios en general y economía del conocimiento, en particular. Ese es un gran tema que me gustaría transmitir porque hay que ser consientes del tamaño de la oportunidad para tomar las medidas necesarias antes de que sea tarde.

El segundo lugar, esto de las dos orillas. Tenemos una gran oportunidad de crear, en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, un gran hub de innovación rioplatense con una escala global potenciando todas las virtudes y ventajas de las dos orillas.