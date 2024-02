Proyecto político o aventura peligrosa

El presidente Javier Milei araña su victoria. La ley que necesita para su gobierno fundacional podría aprobarse con modificaciones (y costos) las próximas semanas. Mientras tanto, con el país y los medios mirando al Congreso y las adyacencias, el escenario político se acomoda y algunos personajes aprovechan para volar debajo del radar.

Argentina de repente parece inmersa en los años 90. Como en una saga de lo que fue el neoliberalismo de Carlos Saul, Javier Milei parece intentar hacer en meses lo que al caudillo riojano le llevo diez años. Entonces con más experiencia y con la mano del mercado acompañada por la política tradicional, la rosca bien entendida.

Ahora con más improvisación y algo de audacia temeraria, los libertarios con el jefe (Karina Milei) al mando provocan a la misma casta política a la que necesitan para aprobar su ley Bases. Cómo le saldrá este experimento es la gran pregunta. Cómo reaccionara la política. Por el momento haber tratado a los legisladores de coimeros, ladrones y extorsionadores no tuvo mayor trascendencia en las cuestiones de fondo.

Desde el mítico Miguel Ángel Pichetto hasta la estrella en ascenso del gobernador cordobés Martín Llaryora le quitaron dramatismo a la pecheada libertaria, acompañaron la ley en general que obtuvo media sanción y dijeron que son nimiedades y que el objetivo es superador a cualquier destrato: que el pueblo argentino salga de esta crisis y para eso, hay que acompañar no importa lo que les digan.

La noventización del país se percibe hasta una estética que acompaña el revival y la alusión a la droga de la década por excelencia, la cocaína, vuelve a modo de insulto. “Falopero” y “tomás de la mala” se escucha en los pasillos del Congreso y en los medios de comunicación cuando se recalienta el clima.

En este marco la reaparición de Daniel Scioli, ex candidato a presidente por el peronismo, ex vice del kirchnerismo, ex ministro, ex embajador en Brasil y cara obligada de las revistas del momento como motonauta devenido en político conciliador, sorprendió pero no tanto. Mientras se debatía la ley y se contenía la respiración por los incidentes entre manifestantes y policía en la plaza del Congreso, a través de un tuit el presidente sumaba a Scioli a su equipo como secretario de Ambiente, Turismo y Deportes. Dato no menor: el ministro del interior Guillermo Francos pidió sumar la secretaria al organigrama del ministerio, algo que no tiene antecedentes.

Francos no puede solo: cargó las negociaciones con los gobernadores y fue desmentido por el propio presidente cuando llevaba adelante negociaciones espinosas. El propio Milei esmeriló su poder cuando Francos más lo necesitaba. Por eso no dejaron de sonar rumores de alejamiento. Y por eso, como destaca uno de sus estrechos colaboradores, “no es menor que el anuncio de su incorporación se haya hecho horas después del ida y vuelta entre el ministro político con los gobernadores y diputados dialoguistas por la coparticipación del Impuesto PAIS".

Algo que motivó un mensaje irónico del ministro de Economía Luis Caputo: “¡Pará de renunciar, Guille!”. Francos no tiene la carta blanca de la que sí goza la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ella hizo y deshizo a su antojo el operativo de seguridad a los alrededores del Congreso que, por su magnitud, hizo poner en duda la continuidad del tratamiento de la ley. A Bullrich no la desmiente y ella actúa de manera inconsulta, como lo hizo el jueves y el viernes.

El cargo de Scioli es anecdótico. El objetivo es que sea un interlocutor en términos generales. De esos que La Libertad Avanza carece. Alguien con más rodaje en la política.

“Yo le preguntaría a Scioli: ‘¿en qué te has convertido?’”, ironizó Mariano Recalde, senador nacional por Unión por la Patria. En el kirchnerismo la incorporación no cayó bien. Y eso buscaba Milei en su eterna provocación.

Las críticas vertidas por dirigentes de LLA en el pasado hacia la figura de Daniel Scioli hay que entenderlas como cosas de la vida y de la política. La vicepresidenta Victoria Villarruel lo ha tildado de “ignorante”, “impresentable”, “patético”. El vocero presidencial Manuel Adorni también lo cuestionó en su momento. Las reglas del juego cambian. “Es política, no moral”.

Lo cierto es Scioli tampoco tenía asegurado el pliego que le permitiría volver a ocupar la embajada: el kirchnerismo jamás se lo iba a aprobar y estaba lejos de ser el hombre que apoyaría Lula da Silva.

¿Y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Dónde está la ex presidenta y vicepresidenta frente a un peronismo débil sin una conducción visible? “Para ella hoy el único negocio es el silencio. Cualquier cosa que diga es susceptible de crítica al gobierno de Alberto Fernández del que fue parte. ¿Para que exponerse mientras el expresidente emigró a España?, asegura uno de los pocos hombres que tiene llegada a ELLA.

Atenta a lo que vaya a suceder en Tribunales con las causas que se encaminan a juicio oral, confía en una endeble paz con el gobierno libertario en ese frente. O eso le prometieron sus renovados interlocutores. Y por otro lado, además de ser el polo de oposición a la ley de Milei, sobre todo en Diputados, a través de la senadora todo terreno Juliana Di Tullio, CFK ayuda a Máximo. O como dice un colaborador, “lo está auxiliando”.

Que el PJ bonaerense está debilitado no es ninguna novedad. Sobre todo, tras las tensiones con el propio gobernador Axel Kicillof, amo y señor del bastión bonaerense tras la reelección que le valió una de las pocas victorias al espacio. En este contexto Máximo insiste en su mandato hasta el 2025 y ahí entra en juego la mano invisible de CFK. “Están cagados de que le pidan ir a elecciones antes. Y por CFK es que le tiran a Alberto Fernández para no tirarle a Máximo. Los quieren a los dos afuera del PJ”, dice un intendente alejado sin eufemismos.

Otra mujer en la mira es la vicepresidenta Victoria Villaroel. Arma secreta en las arrasadoras elecciones libertarias, fue perdiendo protagonismo desde el mismísimo día en que Milei asumió sin su presencia en las escalinatas del Congreso, De ahí a quedar afuera del anuncio más importante realizado por cadena nacional, el famoso y judicializado DNU.

Estaba el gabinete a pleno, hasta Federico Sturzenegger parado en ese momento sin nombramiento acompañó al presidente mientras la vice brillaba por su ausencia. “Victoria es una dirigente con impronta propia y la va a sostener. Ella no es una política que diga ‘Sí Javier’. Ella se sienta en la mesa chica y discute, pero no se discuten las lealtades”, dicen quienes están cerca. Sin embargo, la desconfianza entre ambos está instalada y hombres de Milei alimentan la duda: ¿Se corta sola de cara a una construcción política electoral en el 2027? Difícil que lo logre sin una buena gestión de Milei que le sirva de trampolín.

Abrirse del proyecto parece difícil. Pero Victoria quiere ser Victoria y mostrarse como tal. Y acá El jefe, Karina, parece ser una vez más la causa de una ruptura disimulada. Mientras tanto su agenda se centra en esperar la media sanción de la ley Bases en el Senado y visitar toda la Argentina, conocer las problemáticas in situ. Mantiene su agenda. Que no necesariamente es la de Milei.

Otro gran actor que agradece al Congreso haberle birlado centralidad es el Poder Judicial. Particularmente fueros que nunca tuvieron la estelaridad de Comodoro Py, como el Contencioso Administrativo donde el procurador Rodolfo Barra tiene importante ascendencia, o el laboral.

Comparten un dilema: ¿en qué medida los cambios que propone Milei violan derechos y normas constitucionales y en cuál no? Y comparten en que a pesar de lo que buscaba el gobierno fue acertado distribuir las competencias del DNU porque hay decenas de cuestiones que se entremezclan. La mayoría de los jueces pone cara de “esta película ya la vi”: la política tirando la pelota afuera y usando Tribunales para dirimir cuestiones de la propia política que no deberían judicializarse.

Mientras tanto uno de los jueces referentes de los nuevos fueros estrella mira el calendario y a la Corte Suprema: que con el fin de la feria se aboquen al tratamiento de decreto todavía en vigencia, salvo en su capítulo de reformas laborales. “La expectativa es que la Corte no cometa un error institucional. Que no le saque a la Justicia Nacional del Trabajo la competencia. Hay sectores extremos que lo piden. Sería una locura”, asegura.

Por ahora, un espacio político surgido hace quince minutos y con minoría en la Cámara de Diputados logro entre negociaciones, amenazas, destrato y cesiones y, aunque desguazada, la mayoría necesaria para sacar adelante su ley insignia.

Mientras Milei prepara su viaje para recomponer relaciones con el Vaticano y lograr que durante su presidencia el Papa argentino visite el país durante su gestión, la política se muestra desconcertada. Propios y ajenos no terminan de dirimir si la era Milei conforma un proyecto político más o una aventura con final incierto.

Sin los enemigos definidos a los que apuntó Néstor Kirchner para construir poder (la iglesia, los militares genocidas de la dictadura, Clarín), Milei hizo campaña contra la casta. Le alcanzó para ganar. Ahora tiene que definir ese concepto vacío. Porque quedó claro que, para consolidar poder, necesita esa misma casta a la que quiere combatir.